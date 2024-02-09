عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ما هي عقوبة رفع أسعار اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم بالقانون ؟

اللحوم
اللحوم

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع أسعار السلع، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع أسعار السلع.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة (346) العقوبة، ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

عقوبة التلاعب فى أسعار الذهب

كما نص القانون رقم 68 لسنة 1976 الخاص بالرقابة على المعادن الثمينة، حيث نصت المادة 20 من القانون على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا سواء بالإضافة أو الاستبدال يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من دمغها بأختام مزورة أو دمغها بطريقة غير مشروعة، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل بها بأية طريقة كانت، وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل في الدعوى وبعد صدور حكم نهائي تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتسليم هذه المشغولات لأصحابها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة في حالة العود».

السلع رفع أسعار السلع اللحوم الخبز حطب الوقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1600 جنيه.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد ضرب الدولار بالسوق السوداء

بعد وصول أدنى الأجور لـ 6000 جنيه| نظام جديد لصرف المرتبات

أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف.. هل عاد لياسمين عبد العزيز؟

انتعاش الاقتصاد المصري| رأس الحكمة و70 مليار دولار تعيد الحياة إلى الجنيه

خبير: انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

حقيقة زيارة حسام حسن لـ محمد صلاح في إنجلترا.. شوبير يوضح

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

أيمن دجيش: وجود حكم مصري في نهائيات أمم أفريقيا شرف كبير |فيديو

ترشيحاتنا

الحكومة: جهود حثيثة لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية

1600جنيه|أسعار الذهب تتراجع بقوة بعد هبوط الدولار بالسوق السوداء.. عيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير متوقعة لتجار الدولار

ما هي عقوبة رفع أسعار اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم بالقانون ؟

دعاء آخر جمعة في شهر رجب لتفريج الهم والكرب.. أدركها بـ 30 كلمة لاترد

بعد اختفائه لسنوات.. العثور على جثة طفل مغطاة بالخرسانة داخل حاوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طويلة ومكشوفة.. إطلالات مريم أوزرلي تشعل السوشيال ميديا

بدلا من القلي في الزيت .. طريقة عمل القرنبيط المقرمش في الفرن

الخريطة الأولية لمسلسلات موسم دراما رمضان 2024 .. تعرف عليها

بعد انتشار صورها.. طبيبة تكشف معلومات عن سمكة البلاط المنتشرة بالأسواق

فيديو

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ