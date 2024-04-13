تحرير 200 محضر فى حملة تموينية على المخابز البلدية بالقليوبية

شنت مديرية التموين بالقليوبية حملات موسعة على المخابز البلدية للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية والتأكد من انتظام العمل وذلك لضمان حصول المواطنين على كافة احتياجاتهم من الخبز المدعم أثناء الاحتفال بعيد الفطر.



وقال عيد عبدالله وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن الحملة تأتي تنفيذا لتكليفات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا وتكثيف الحملات على المخابز للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين.



وأسفرت الحملة عن تحرير 200 محضر مخالفات ضد أصحاب المخابز البلدية يتلاعبون في مواصفات الخبز ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات أو عدم نظافة المعجن وغلق بدون إذن وعدم وجود قائمة تشغيل وسجل زيارات وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.