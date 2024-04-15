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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اعرف الكهرباء هتقطع عنك امتى| جدول تخفيف الأحمال بالقاهرة والإسكندرية ووجه قبلي بالصور

جدول تخفيف الأحمال
جدول تخفيف الأحمال بالقاهرة والإسكندرية ووجه قبلي بالصور

بعد انتهاء المدة المقررة التي أعلنها مجلس الوزراء لوقف العمل بخطة تخفيف أحمال الكهرباء وهي شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، تصدر مواعيد انقطاع الكهرباء البحث حيث يرغب الكثيرين في معرفة مواعيد انقطاع الكهرباء في المنطقة التي يقطنون بها.

لكن، حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي من مجلس الوزراء أو وزارة الكهرباء حول المعلومات الأكيدة عن مواعيد انقطاع الكهرباء في المحافظات. ورغم الأنباء المنتشرة حول تخفيض عدد ساعات انقطاع الكهرباء من ساعتين إلى ساعة، إلا أنه لا يوجد معلومة أكيد حتى الآن حول هذا الأمر.

مواعيد انقطاع الكهرباء

وتشير التقديرات الأولية إلى احتمالية العمل على جدول تخفيف الأحمال الذي تم اعتماده قبل رمضان خلال الأيام القادمة، من خلال تقسيم كل محافظة إلى مجموعات تنقطع فيها الكهرباء لمدة ساعتين.

ففي شهر يوليو 2023 حدد مجلس الوزراء جدولًا لمواعيد خطة تخفيف الأحمال الكهربائية في جميع محافظات الجمهورية وتم إيقاف العمل بهذه الخطة خلال شهر رمضان وعيد الفطر بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري. 

وبعد انتهاء إجازة عيد الفطر، من المتوقع أن تعاود خطة تخفيف الأحمال في التنفيذ بدءً من اليوم ولمدة ساعتين خلال الفترة من 11 صباحًا إلى 5 عصرًا لكل مجموعة من المجموعات التي حددها مجلس الوزراء.

يتم قطع الكهرباء خلال الفترة المحددة على 3 مراحل تبدأ الأولى منها من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا، أما المرحلة الثانية فتبدأ من الساعة 1 ظهرًا إلى الساعة 3 عصرًا، فيما تبدأ المرحلة الثالثة من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 5 مساءً.

وأوضحت مصادر أن خطة قطع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال لن تشمل 4 محافظات وهم  البحر الأحمر ومطروح وشمال وجنوب سيناء بالإضافة إلى المنشآت الحيوية كالمستشفيات وأقسام الشرطة والوزارات المختلفة.

جدول قطع الكهرباء في القاهرة

وفقًا للجدول القديم لقطع الكهرباء في القاهرة، تم تقسيم المحافظة لعدة مجموعات بمواعيد الانقطاع التالية مع إضافة ساعة قبل الميعاد المعلن بها، بمعنى أنه إذا كتب بالجدول بدء العمل على انقطاع الكهرباء في منطقتك الساعة 12 ظهرًا يكون التعديل هو الساعة 11 صباحًا:

جدول تخفيف الأحمال وفقًا للمجموعات الأخرى

كما تقرر قطع الكهرباء على باقي مدن محافظة القاهرة وفقًا للجدول التالي:

بعض المناطق التي سينقطع فيها الكهرباء من الساعة 1 ظهرًا إلى الساعة 3 عصرًا:

  • بولاق.
  • وسط البلد.
  • الزمالك.
  • عابدين.
  • السيدة.
  • منشأة ناصر.
  • الخليفة.
  • المقطم.
  • المعادي الجديدة.
  • دار السلام.
  • حدائق المعادي.
  • حلوان.
  • مايو.

بعض المناطق التي سينقطع فيها الكهرباء من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 5 مساءً:

  • العباسية.
  • باب الشعرية.
  • المنيل.
  • البساتين.
  • التبين.

جدول تخفيف الأحمال في الإسكندرية

مواعيد انقطاع الكهرباء في وجه قبلي

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