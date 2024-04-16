جدول مواعيد قطع الكهرباء في الإسماعيلية

كشفت شركة القناة لتوزيع الكهرباء عن جدول تخفيف الأحمال في محافظة الإسماعيلية الذي يتم العمل به بداية من منتصف أبريل 2024.

في الإسماعيلية 2024



المجموعة الأولى من 12 إلى 1 ظهرا:

نمرة 5 ونمرة 4 ونمرة 3 والمخابرت بالقنطرة غرب.



المركز الطبي وقسم الشرطة والسبع عمارات بالقنطرة شرق.

الزراعات بالقنطرة شرق.

المعدية وكوبري أبانوب بالقنطرة شرق.

أرض الجمعيات بالإسماعيلية.

المخبز الآلي ومنطقة الحرفي بالإسماعيلية.

السلام وقرية 4 وقرية 7 وقرية 8 وقرية 3 وبحري 30 بالملاك.

شارم السكة الحديد بالإسماعيلية.

المساعيد والمثلث والتجاريين والجزيرة بالقنطرة غرب.

قرية السلام ومنطقة كندور والنساجون بشرق البحيرات.

الزراعات بالقنطرة شرق.

وصفي وكوبري 7 وحمزاوي والإبراهيمية وأبو لافي في أبو صوير.

أبو شحاتة والمدينة في أبو عطوة.

المجموعة 2: من 1 إلى 2 ظهرا:

ستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية.

محطة المياه المرشحة بالقنطرة شرق.

مبنى الإرشاد بالقنطرة شرق.

الزراعات بالقنطرة شرق.

حي الشهداء بالإسماعيلية.

منطقة السجل المدني والبريد بالقنطرة غرب بالإسماعيلية.

منطقة أبراج القضاة شارع الدوحة بالإسماعيلية.

جمعية أمون والتوفيق والشباب 2 وجمعية التوفيق وجمعية الشباب بالملاء.

محطة مياه 194 والسواركة والقرارة بالقنطرة غرب.

قرية السلام ومنطقة كندور والنساجون بشرق البحيرات.

تدعيم طرق الرومي الجوي وصوب الجيش بالقنطرة شرق.