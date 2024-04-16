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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بسبب تخفيف الأحمال.. كيف تحمي أجهزتك الكهربائية من التلف

صدى البلد

بدأت وزراة الكهرباء والطاقة المتجددة العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال بعد توقفها فى شهر رمضان وخلال  أيام العيد ليتم فصل التيار الكهربائي لمدة ساعتين تبدأ فى الحادية عشر صباحا وحتى الخامسة مساء.

  ومع انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين وعودتها يوميا قد يحدث تذبذب فى التيار الكهربائي قد يتسبب فى تلف الأجهزة الكهربائية لذلك يجب الحيطة وأخذ الحذر.

 

ويقدم صدى البلد لقرائه فى هذا التقرير أسباب تذبذب التيار وكيفية حماية الاجهزة الكهربائية:

أسباب تذبذب التيار الكهربائي 

أولا .. التوصيلات الكهربائية غير الصحيحة
أحد أسباب تذبذب الكهرباء في المنزل هو ضعف التوصيلات الكهربائية والتمديدات بالمنزل، مثل الأسلاك التي قد تكون قديمة ومتهالكة، أو الأسلاك التي ليس لها حجم (سُمك) كاف للتعامل مع التيار الذي يستخدمه عدد الأجهزة،
لذلك عند تشغيل أجهزة مثل تكييفات الهواء والغلاية أو المكواة فإن هذه الأجهزة تسحب كميات عالية نسبيا من التيار،
مما قد يتسبب في انخفاض الجهد في منزلك والذي يظهر على هيئة تذبذب الأضواء، ولإصلاح ذلك يجب عليك استشارة اخصائي لفحص الأسلاك والتحقق من إنها مناسبة للجهاز المستخدم.

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الصيف السبب.. عودة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء ساعتين يوميا

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ساعة ولا اتنين.. عودة جدول تخفيف أحمال الكهرباء اعتبارا من اليوم

ثانيا ..أحمال كهربائيه زائدة 
تعتبر الأجهزة الأكثر سحبا للتيار الكهربائي مثل التكييف، الفرن الكهربائي، المكواة، والدفاية الكهربائية من أحد أسباب تذبذب التيار في المنزل في حالة استخدام أكثر من جهاز في آن واحد على نفس الدائرة الكهربائية 
فإذا كانت الأضواء لديك تخفت عندما تقوم بتشغيل جهاز معين، مثل مجفف الشعر أو التكييف، فتحقق أولًا ما إذا كانت تلك الأضواء موصولة على نفس الدائرة الموصول عليها الجهاز من خلال فحص القاطع الكهربائي المشترك، عندها تكون بحاجة لفصل الدوائر الكهربائية وعمل دائرة كهربائية خاصة لكل مجموعة على حدا.

بحال كانت الإضاءة تخفت والكهرباء ترتعش عند تشغيل أي جهاز منزلي، فقد تكون بحاجة للاستعانة بالمتخصص الكهربائي لفحص جميع الدوائر الكهربائية ومدى تحمل التوصيلات الكهربائية للأجهزة المنزلية المختلفة.

ثالثا..عودة التيار المفاجئة بعد انقطاعه

بعد انقطاع الكهرباء يعود التيار بحالة تذبذب فربما يعود قويا او ضعيفا مما يتسبب احيانا فى تلف الاجهزة الكهربائية.

 

كيف تحمي الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار


يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح لحماية الأجهزة الكهربائية ـ:

١- يُفضل استخدام المشتركات الكهربائية متعددة الفتحات، والمزودة بحماية من اندفاع التيار.

٢- يتم فصل جميع الأجهزة عن القابس الكهربائي المباشر (البريزة).

٣- يتم الانتظار لعدة ثواني عند عودة التيار الكهربائي قبل توصيل الأجهزة مرة آخرى.
 

 

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