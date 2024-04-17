عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رياح الخماسين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

عواصف
عواصف

 أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة تؤثر على البلاد اليوم الأربعاء، وأن اليوم هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.

txt

عواصف رملية تضرب القاهرة اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد

وأضافت " عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية "، في مداخلة هاتفية على القناة تن، أن البلاد تتأثر بـ "رياح الخماسين" وهو عبارة عن منخفض جوي متعمق في الصحراء الغربية، وبعد ذلك يصل لـ ليبيا، ويصل مصر.

ولفتت إلى أن "رياح الخماسين" ينتج عنها رياح مثيرة للرمال والأتربة، وارتفاع في درجات الحرارة، وأن فصل الربيع يشهد تغيرات وعواصف كثيرة، ولذلك على الجميع توخي الحذر ومتابعة نشرات الأرصاد.

كمال  قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن اليوم هناك ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، وأن هذه الارتفاعات ستكون اليوم فقط، ولكن من الغد ستعود الأحوال الجوية لـ طبيعتها.

وأضافت " عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية "، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية جنوبية، تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، والعظمة على القاهرة تصل لـ 36 درجة، وأن الكتل الهوائية تؤثر على البلاد اليوم.

ولفتت إلى أن القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، وشمال البلاد، ومدن القناة، ستتعرض لـ عواصف ترابية ورملية، ولذلك على الجميع توخي الحذر من حالة الجو اليوم.

وتابعت أن غدًا ستنخفض درجات الحرارة من 8 لـ6 درجات، وأن اليوم هي ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.

 

كما قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد، إن الدولة المصرية تتأثر بالمنخفض الصحراوي الذي يؤدي لارتفاع درجات الحرارة بشكل مؤقت بحوالي من 5 إلى 6 درجات تصل على القاهرة 36 درجة وعلى جنوب البلاد تسجل 38 درجة، مضيفة أن ارتفاع درجات الحرارة يصاحبه نشاط رياح مثير للأتربة.


وتوقعت الدكتورة إيمان شاكر، أن دولة الإمارات تشهد اليوم الأربعاء نهاية الحالة الجوية السيئة التي شهدتها على مدار الساعات الماضية، مضيفة أن الأمطار والسحب ستتحرك اليوم تجاه الشرق كإيران، لذلك لن تتأثر مصر تماما بهذا الطقس نظرا لاتجاه السحب المغاير نحو الشرق وليس الغرب.


وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد، أن دولة الإمارات تشهد طقسا غير مستقر وهطول أمطار غزيرة لم يحدث منذ 75 عاما.


وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، أن الحالة الجوية السيئة التي أثرت على طقس الإمارات بدأت منذ يومين على سلطنة عمان التي شهدت سقوط أمطار مهولة وكانت غير مسبوقة، وأدت إلى جريان السيول والفيضانات في شوارع عمان، وأسفرت عن وقوع 17 حالة وفاة.


ولفتت مدير مركز الاستشعار عن بعد، إلى أن السحب الكثيفة جدا اتجهت نحو ثلاث دول أخرى وأثرت على الإمارات وقطر والبحرين، مضيفة أن الإمارات من أكثر الدول التي تأثرت بكميات الأمطار الكبيرة جدا التي صاحبتها عواصف ترابية وسحب رعدية ضخمة، مما أدى لاقتلاع النخيل والأشجار.


وأشارت إيمان شاكر، إلى أن كميات الأمطار كانت مهولة ووصلت أكبر قيمة لكميات الأمطار على محطات دبي إلى 254 ملي في محطة واحدة خلال 24 ساعة، مضيفة أن الأمطار الكثيفة تحولت إلى سيول نظرا للطبيعة الجغرافية في الإمارات.


وأردفت الدكتورة إيمان شاكر، أن الحالة الجوية غير مستقرة ما زالت مؤثرة حتى اليوم، لافتة إلى أن هناك رحلات جوية تم تعليقها أمس الثلاثاء نظرا للحالة الجوية السيئة.


وحول مصطلح السحابة الخضراء، نوهت بأن الإمارات تشهد اليوم تلك الظاهرة وهي سحابة ضخمة جدا، تحمل كميات مياه كبيرة جدا؛ لذلك تظهر في السماء سوداء وليست خضراء، بداخلها بلورات من الثلج، موضحة أن السحابة السوداء تظهر في صور الأقمار الصناعية ورادارات الطقس باللون الأخضر لذلك جاء مصطلح السحابة الخضراء.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة رياح الخماسين رياح مثيرة للرمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة| لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

سعره نزل| شعبة المخابز تزف بشرى للمواطنين بشأن رغيف الخبز

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

تعليق ناري من سيد عبدالحفيظ بشأن عودته للنادي الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك

ترشيحاتنا

تعرف على موقف بيرسي تاو من المشاركة أمام مازيمبي

مدفعية الاحتلال تطلق نيران الغضب على جنوب لبنان بعد حادثة مسيرة الجليل

قريب جدا.. نتنياهو يكشف موعد الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني

مفاجأة.. 4 ملايين يورو حجم خسائر الأهلي بسبب موديست| تفاصيل

ضربة رادعة.. ارتفاع مصابي هجوم مسيرة الجليل إلى 18 صهيونيا

المخرج مرقس عادل يحتفل بنجاح "المعلم" في موقع صدى البلد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن.. منة فضالي تثير الجدل بظهورها | شاهد

بلاها لحمة| 6 بدائل رخيصة من الخضروات و5 أنواع فاكهة.. تعرف عليها

بعد خسارة وزنها.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| شاهد

أسوأ 10 أنواع من المشاعر ممكن تمر بها في حياتك

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ