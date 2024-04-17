رياح الخماسين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة تؤثر على البلاد اليوم الأربعاء، وأن اليوم هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.

وأضافت " عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية "، في مداخلة هاتفية على القناة تن، أن البلاد تتأثر بـ "رياح الخماسين" وهو عبارة عن منخفض جوي متعمق في الصحراء الغربية، وبعد ذلك يصل لـ ليبيا، ويصل مصر.

ولفتت إلى أن "رياح الخماسين" ينتج عنها رياح مثيرة للرمال والأتربة، وارتفاع في درجات الحرارة، وأن فصل الربيع يشهد تغيرات وعواصف كثيرة، ولذلك على الجميع توخي الحذر ومتابعة نشرات الأرصاد.

كمال قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن اليوم هناك ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، وأن هذه الارتفاعات ستكون اليوم فقط، ولكن من الغد ستعود الأحوال الجوية لـ طبيعتها.

وأضافت " عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية "، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية جنوبية، تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، والعظمة على القاهرة تصل لـ 36 درجة، وأن الكتل الهوائية تؤثر على البلاد اليوم.

ولفتت إلى أن القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، وشمال البلاد، ومدن القناة، ستتعرض لـ عواصف ترابية ورملية، ولذلك على الجميع توخي الحذر من حالة الجو اليوم.

وتابعت أن غدًا ستنخفض درجات الحرارة من 8 لـ6 درجات، وأن اليوم هي ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.

كما قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد، إن الدولة المصرية تتأثر بالمنخفض الصحراوي الذي يؤدي لارتفاع درجات الحرارة بشكل مؤقت بحوالي من 5 إلى 6 درجات تصل على القاهرة 36 درجة وعلى جنوب البلاد تسجل 38 درجة، مضيفة أن ارتفاع درجات الحرارة يصاحبه نشاط رياح مثير للأتربة.



وتوقعت الدكتورة إيمان شاكر، أن دولة الإمارات تشهد اليوم الأربعاء نهاية الحالة الجوية السيئة التي شهدتها على مدار الساعات الماضية، مضيفة أن الأمطار والسحب ستتحرك اليوم تجاه الشرق كإيران، لذلك لن تتأثر مصر تماما بهذا الطقس نظرا لاتجاه السحب المغاير نحو الشرق وليس الغرب.



وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد، أن دولة الإمارات تشهد طقسا غير مستقر وهطول أمطار غزيرة لم يحدث منذ 75 عاما.



وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، أن الحالة الجوية السيئة التي أثرت على طقس الإمارات بدأت منذ يومين على سلطنة عمان التي شهدت سقوط أمطار مهولة وكانت غير مسبوقة، وأدت إلى جريان السيول والفيضانات في شوارع عمان، وأسفرت عن وقوع 17 حالة وفاة.



ولفتت مدير مركز الاستشعار عن بعد، إلى أن السحب الكثيفة جدا اتجهت نحو ثلاث دول أخرى وأثرت على الإمارات وقطر والبحرين، مضيفة أن الإمارات من أكثر الدول التي تأثرت بكميات الأمطار الكبيرة جدا التي صاحبتها عواصف ترابية وسحب رعدية ضخمة، مما أدى لاقتلاع النخيل والأشجار.



وأشارت إيمان شاكر، إلى أن كميات الأمطار كانت مهولة ووصلت أكبر قيمة لكميات الأمطار على محطات دبي إلى 254 ملي في محطة واحدة خلال 24 ساعة، مضيفة أن الأمطار الكثيفة تحولت إلى سيول نظرا للطبيعة الجغرافية في الإمارات.



وأردفت الدكتورة إيمان شاكر، أن الحالة الجوية غير مستقرة ما زالت مؤثرة حتى اليوم، لافتة إلى أن هناك رحلات جوية تم تعليقها أمس الثلاثاء نظرا للحالة الجوية السيئة.



وحول مصطلح السحابة الخضراء، نوهت بأن الإمارات تشهد اليوم تلك الظاهرة وهي سحابة ضخمة جدا، تحمل كميات مياه كبيرة جدا؛ لذلك تظهر في السماء سوداء وليست خضراء، بداخلها بلورات من الثلج، موضحة أن السحابة السوداء تظهر في صور الأقمار الصناعية ورادارات الطقس باللون الأخضر لذلك جاء مصطلح السحابة الخضراء.

