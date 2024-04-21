هل انفلونزا الطيور تنتقل بسهولة إلى البشر؟.. أستاذ طب وقائي يجيب

قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إن انفلونزا الطيور لا تنتقل بسهولة بين البشر ولكنها تنتقل بسهولة بين الحيوانات، موضحًا أن فيروس الأنفلونزا يجد صعوبة في أن يتحور.

وأضاف “المر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن التحذيرات التي توجهها منظمة الصحة العالمية دائمًا ما توجه للعلماء والحكومات لأخذ الاحتياطات اللازمة.

وأشار الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي إلى أنه يجب اتخاذ خطوات وقائية أهمها عدم التعامل المباشر مع الحيوانات الحية وخاصة الدجاج والحالة الوحيدة للتعامل معها أن يكون الشخص متخصصًا.