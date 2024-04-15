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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بيطري الشرقية يُحصن 194 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة والسمكية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي ومشدداً على ضرورة تكثيف الجهود و توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور و الأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة و السمكية. 

 

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية بالمديرية قامت خلال شهر مارس ٢٠٢٤ م بتحصين ١٠٧ ألف و ٨٩٠ طائر بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور و ٣٩ ألف و ٦٦٠ طائر ضد الأمراض الوبائية الأخرى و٤٧ ألف طائر بالحضانات بإجمالي تحصين ( ١٩٤ ألف و ٥٥٠) طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور و الأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور علي ( ١٩٠٠) منزل بالقرى والمدن و مزارع الدواجن كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن (١٠٤ مزرعة ) من خلالها تم أخذ مسحات للفحص ( ٦٠٣ مسحة ) لإجمالي عدد طيور ( ٨٨٨ألف و ٧١٢) طائر بالإضافة إلى استخراج ( ٩٨١) تصريح ما قبل البيع وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها وتمت المتابعة الصحية البيطرية لـ (١٧) مزرعة سمكية وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية متمثلة فى إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية قامت بتنظيم (٢٤٥) ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة ( ٤٧١) لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى و(٧٣) لقاء مكتبى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

احتياجات السوق المحلي الأمراض الوبائية الثروة الداجنة الثروة الحيوانية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللحوم الحمراء الطب البيطري

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