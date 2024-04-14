بيطري الشرقية: فحص 3506 رؤوس ماشية للوقاية من مرضي البروسيلا والسل البقري

أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة، مشدداً على تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب والحفاظ على صحة المواطنين.

من جانبه، قال وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري الدكتور إبراهيم متولي - في بيان اليوم الأحد- إن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالاشتراك مع أقسامها، قامت بفحص (1869) رأس ماشية ضد البروسيلا وفحص (1673) رأس ضد السل البقري بإجمالي 3506 رؤوس بمختلف مراكز المحافظة؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأضاف أن عمليات الفحص جاءت تيسيرا على المواطنين وإسهاما من المديرية لاكتشاف أي حالات مصابة بالسل أو البروسيلا والوقاية منهما، حيث إنهما من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذى يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها، مؤكداً استمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.