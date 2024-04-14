عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقية: فحص 3506 رؤوس ماشية للوقاية من مرضي البروسيلا والسل البقري

فحص الماشية بالشرقية
فحص الماشية بالشرقية

أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة، مشدداً على تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب والحفاظ على صحة المواطنين.

من جانبه، قال وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري الدكتور إبراهيم متولي - في بيان اليوم الأحد- إن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالاشتراك مع أقسامها، قامت بفحص (1869) رأس ماشية ضد البروسيلا وفحص (1673) رأس ضد السل البقري بإجمالي 3506 رؤوس بمختلف مراكز المحافظة؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأضاف أن عمليات الفحص جاءت تيسيرا على المواطنين وإسهاما من المديرية لاكتشاف أي حالات مصابة بالسل أو البروسيلا والوقاية منهما، حيث إنهما من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذى يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها، مؤكداً استمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ستقطع الكهرباء في منطقتك؟.. 4 محافظات مستثناة من تخفيف الأحمال

أسعار اللحوم تفاجيء الجميع وهذا سعر الكيلو الآن في الأسواق.. تفاصيل

أكذوبة سد النهضة.. خبير: الشعب الإثيوبي لم يستفد بقطرة مياه

5 أيام متتالية| هذه أجازة شم النسيم وعيد العمال.. بشرى سارة

استغل سذاجتها.. ذئب كرداسة التهم جسد طالبة الاعدادي داخل شقته.. تفاصيل واعترافات

سر وصية شيرين سيف النصر.. وماذا طلبت في عزائها؟.. فيديو

توصيل المعاش لحد البيت.. مزايا بالجملة لكبار السن بأمر السيسي

تحذير من الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا

ترشيحاتنا

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي يبحثان أعمال التصعيد العسكري بالمنطقة

يجب ألا تفلت بفعلتها.. أمريكا من مجلس الأمن: أفعال إيران لا تهدد إسرائيل فحسب

أستاذ علوم سياسية: نتنياهو الرابح الأكبر من الهجوم الإيراني.. وطهران مخترقة أمنيا

دخول 42 جريحا ومصابا من فلسطين إلى مصر عبر ميناء رفح البري

جريمة جديدة للاحتلال.. سكان غزة يواجهون خطر الموت جوعا

لإضعاف النظام الإيراني.. إسرائيل توجه نداء عاجلا لـ بريطانيا وفرنسا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير.. آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فستان مجسم .. منة فضالي تثير الجدل بظهورها | شاهد

إصابة بيده .. محمد منير يظهر في حفل زفاف ابنة شقيقه

هتنزل ولا لأ .. أعرف حالة سوق السيارات وأسعارها بعد العيد

فيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ