الدولار.. تعرف إلى أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، اليوم الأحد 21-4-2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 21 -4-2024

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.38 جنيه للبيع و 48.28 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 51.61 جنيه للبيع، و 51.48 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 60.24 جنيه للبيع، و 60.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.89 جنيه للبيع، 12.87 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 156.99 جنيه للبيع، و 156.56 جنيه للشراء.