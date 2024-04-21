الدولار.. تعرف إلى أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، اليوم الأحد 21-4-2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 21 -4-2024
سعر الدولار اليوم
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.38 جنيه للبيع و 48.28 جنيه للشراء.
سعر اليورو
سعر اليورو 51.61 جنيه للبيع، و 51.48 جنيه للشراء
سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 60.24 جنيه للبيع، و 60.10 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 12.89 جنيه للبيع، 12.87 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي 156.99 جنيه للبيع، و 156.56 جنيه للشراء.