أبرزها الزيت والمكرونة| الغرف التجارية: متوقع زيادة نسبة انخفاض السلع الأساسية لـ30%

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، أن التوجه كان خفض الأسعار في خلال أيام وليس أشهر؛ ولذلك تم التواصل مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية لخفض أسعار السلع، وجاء على رأسها الزيت الذي انخفض سعره بنسبة 20%.



انخفاض أسعار السلع الأساسية

وأوضح “عز”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن متوسط انخفاض السلع وصل إلى حوالي 22.2%.

وقال إن السلع الأساسية التي تهم المواطن، مثل الفول والعدس والزيت والمكرونة وغيرها وصلت نسبة الانخفاض فيها إلى 27% ومتوقع تجاوزها الـ 30%.

وذكر أمين عام الغرف التجارية أن أمس، السبت، شهد اجتماعًا مع وزير التموين مع منتجي الزيت، حيث تم التوافق على زيادة خصم إضافي، ووصلت نسبة الانخفاض إلى 36%، مؤكدًا أن الانخفاض سيظل مستمرًا على مدار الأيام القادمة.