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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عواصف رملية وترابية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

عواصف
عواصف

 قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد بداية من اليوم هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وأن درجات الحرارة اليوم مرتفعة عن أمس بمعدل ثلاث درجات لـ 4 درجات، وأن هناك كتل هوائية صحراوية تؤثر على البلاد، وتجعل درجة الحرارة تصل لـ 33 درجة.

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وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن المناطق الجنوبية ستكون شديدة الحرارة، ولكن في فترة الليل سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية.

ولفتت إلى أن اليوم هناك نشاط للرياح سيكون مثير لـ الرمال والأتربة على المناطق غرب البلاد، وتحديدًا مطروح وسيوة، أي المحافظات الموجودة في أقصى غرب البلاد، ولكن من الغد سيكون هناك ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة.

وأوضحت أن البلاد ستسجل غدًا 38 درجة ولذلك على الجميع توخي الحذر، وعلى المواطنين متابعة درجات الحرارة بشكل يومي.

 

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 33 20
العاصمة الإدارية 33 20
6 أكتوبر 34 19
بنهــــا 33 20 
دمنهور 33 20
وادي النطرون 33 20
كفر الشيخ 31 19
المنصورة 31 19 
الزقازيق 32 19 
شبين الكوم 32 20
طنطا 31 19
دمياط 24 17 
بورسعيد 25 17
الإسماعيلية 33 18
السويس 32 19
العريش 26 16
رفح 25 15
رأس سد ر 32 19
نخل 30 16 
كاترين 26 12
الطور 29 21
طابا 28 20
شرم الشيخ 34 23
الإسكندرية 31 20
العلمين 31 20
مطروح 30 21
السلوم 33 24
سيوة 35 25
رأس غارب 32 21
الغردقة 33 22
سفاجا 32 21
مرسى علم 34 23
شلاتين 31 21
حلايب 28 22
أبو رماد 29 22 
رأس حدربة 28 23
الفيوم 35 20
بني سويف 35 20
المنيا 35 21
أسيوط 34 20
سوهاج 36 21
قنا 37 22 
الأقصر 38 23
أسوان 38 23
الوادي الجديد 36 24
أبوسمبل 37 22

 

الأرصاد الجوية درجات الحرارة محافظات الرمال والاتربة الاحوال الجوية

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