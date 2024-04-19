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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد العواصف الترابية والرملية والذباب.. الأرصاد تزف خبرًا سارًا للمواطنين

عواصف
عواصف

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة وتغيرات كبيرة في حالة الجو من يوم لآخر. 

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العواصف الترابية تصل القاهرة غدا والأرصاد تحذر المواطنين

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العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو


وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين: «من المتوقع أن تستقر الأحوال الجوية اليوم بشكل كبير وأن تشهد البلاد تحسنا كاملا في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية». 


وتابعت: «الطقس في فترة النهار سيكون حارا وقيم درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية أو أعلى من المعدلات بنحو درجة إلى 2 درجة». 


وواصلت: «العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار من المتوقع أن تسجل 29 درجة مئوية وبالتالي سيكون الطقس حارا نهارا في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والمناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد». 
 

وتعرضت البلاد خلال الساعات الماضية لموجة من العواصف الترابية والرملية، ولكن الآن هناك تحسن، وكانت قد عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: "أغلقوا النوافذ.. الذباب الصحراوي وصل إلى البلاد مع رياح الخماسين".

وجاء في التقرير أن خبراء الأرصاد حذروا من رياح الخماسين التي أثرت على البلاد خلال الساعات الماضية، وكان هناك تحذير من الذباب الصحراوي الذي دخل الأراضي.

أغلقوا النوافذ 
وأوضح التقرير أن الذباب دخل البلاد مصاحب لرياح الخماسين، وخبراء الأرصاد طالبوا بغلق النوافذ من أجل منع دخول هذا الذباب المنازل.

 

حالة الجو الهيئة العامة للأرصاد درجات الحرارة الطقس خبراء الأرصاد

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