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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

العواصف الترابية تصل القاهرة غدا والأرصاد تحذر المواطنين

صدى البلد

أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد مستمرة في حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، وأبرز مظاهر الاستقرار وجود الشبورة المائية على الكثير من الطرق بالساعات الصباحية. 

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وأضاف عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أن البلاد تتأثر بـ مرتفع جوي، في طبقات الجو العليا، ووجود كتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية، ومن شبه الجزيرة العربية.

وأشار إلى أن البلاد ستتأثر بنشاط لـ الرياح على العديد من المحافظات، ومنها القاهرة والوجه البحري، و الصعيد، وأن تلك الرياح ستكون مصاحبة لـ العواصف الترابية، وسيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة.

وكشف أن نشاط الرياح سيكون من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، ولكن العواصف التربية ستكون اليوم وغدا، ولكن على الجميع توخي الحذر، وأن العواصف ستصل القاهرة غدًا.

ولفت إلى أن البلاد من مساء غد ستتغير الأحوال الجوية، وسيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، وأن درجات الحرارة على الإسكندرية ومطروح، ستكون 19.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى
القاهرة 25 16
العاصمة الإدارية 25 14
6 أكتوبر 24 14
بنهــــا 25 16
دمنهور 24 14
وادي النطرون 25 15
كفر الشيخ 23 15
المنصورة 23 15
الزقازيق 25 16
شبين الكوم 24 15
طنطا 24 15
دمياط 25 15 
بورسعيد 25 15
الإسماعيلية 26 12
السويس 25 13
العريش 27 12
رفح 27 11
رأس سدر 26 15
نخل 25 5
كاترين 19 2
الطور 24 14
طابا 24 13
شرم الشيخ 26 16
الإسكندرية 25 14
العلمين الجديدة 25 14
مطروح 26 12
السلوم 25 11
سيوة 26 11
رأس غارب 25 14
الغردقة 25 17
سفاجا 26 16
مرسى علم 26 17
شلاتين 27 17
حلايب 26 18
أبو رماد 24 15 
رأس حدربة 25 15
الفيوم 25 12
بني سويف 25 12
المنيا 26 11
أسيوط 26 10
سوهاج 27 11
قنا 27 11 
الأقصر 28 10
أسوان 29 12
الوادي الجديد 26 11
أبوسمبل 27 11

 

 

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