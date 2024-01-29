العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

الأرصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

قدمت مريم كمال مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن آخر المستجدات في أحوال الطقس .

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وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ، بالتزامن مع وجود أمطار غزيرة على عدة مناطق وتراجع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل.



وقالوا إنه من المتوقع ان، يسود اليوم طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.



وعن أهم الظواهر الجويه المؤثرة في طقس اليوم أشاروا إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي سطحي على البحر المتوسط؛ يؤثر بكتلة هوائية باردة رطبة؛ ويصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ونشاط للرياح يعمل على إحساس أكثر ببرودة الطقس واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط

وأوضحوا أن هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء على فترات متقطعة كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحذرت الارصاد من الصيد او الملاحة

أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وقدمت هيئه الأرصاد توصيات ونصائح للمواطنين للوقاية من الصقيع وتتمثلت فيما يأتى

ارتداء الملابس الثقيلة لمواجهة البرودة الشديدة.

تجنُّب التعرض المباشر للهواء البارد.

توخي الحذر أثناء القيادة.

تغطية المحاصيل الزراعية بالمظلات أو الأغطية البلاستيكية.

استخدام وسائل التدفئة المناسبة في المنازل والأماكن العامة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، خلال تصريحات له، إن هناك انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة هذا الأسبوع، يصل لحد الصقيع في بعض المناطق.



وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية، إن نتأثر اليوم اليوم بتعمق المنخفض الجوي، وبالتالي زيادة كميات الأمطار، التي من المتوقع استمرارها حتى نهاية الأسبوع، لافتة إلى أن فرص سقوط الأمطار ستكون متوسطة وقد تغزر أحيانًا وإعتباراً من اليوم سوف يكون هناك مزيد من الشعور بإنخفاض قيم درجات الحرارة، فدرجات الحرارة ستنخفض اليوم عن الأيام الماضية بمعدل 2_3 درجة مئوية.

ولفتت الى انه يسود اليوم طقس شتوي مائل للبرودة خلال فترة النهار على أغلب مناطق الجمهورية، ومائل للدفء على المناطق الجنوبية للبلاد، أما خلال فترة الليل فتسود أجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية، التي تصل أحيانًا لحد الصقيع في بعض المناطق في سيناء والوادي الجديد.

وأشارت إلى، أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى ستسجل 16 درجة مئوية، لافتة إلى أن الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا منخفضة بشكل كبير في قيم حرارتها.