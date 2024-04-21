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إلهام أبو الفتح
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تنبيه من الأرصاد.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية جوية، حيث كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

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وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية، إن اليوم متوقع وجود انخفاض في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار على معظم أنحاء الجمهورية عن يوم أمس، حيث تسجل العظمى 29 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، حيث تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وبعض الأماكن من شمال سيناء، بينما تسود أجواء دافئة على السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط وأجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية وذلك خلال فترة النهار.


وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل، تسود أجواء مائلة للبرودة على معظم الأنحاء، لافتة إلى أن نشاط الرياح لن يكون ملحوظًا بشكل كبير وغير مثير للرمال والأتربة.

وذكرت أن فصل الربيع عادة ما يعرف بالتقلبات الحادة والسريعة، موضحة أن اليوم متوقع وجود ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار على معظم أنحاء الجمهورية، حيث تسجل العظمى 32 درجة مئوية على القاهرة الكبرى و36 درجة مئوية على المناطق الجنوبية.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، حيث تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وبعض الأماكن من شمال سيناء، بينما تسود أجواء دافئة على السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط وأجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية وذلك خلال فترة النهار.


وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل، تسود أجواء مائلة للبرودة على معظم الأنحاء، لافتة إلى أنه بعد فترة الظهيرة هناك نشاط في حركة الرياح وهو نشاط نسبي غير مثير للرمال والأتربة.

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تنبيه من الأرصاد.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

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