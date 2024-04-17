مع تقلبات الطقس.. تحذيرات خلال العاصفة الترابية وارتفاع درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا ومؤقتا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5-6 درجات على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، فيما تقترب الحرارة من 40 درجة على جنوب البلاد إذ تسجل نحو 37 درجة.

تحذيرات خلال العاصفة الترابية وارتفاع درجات الحرارة

عندما يتواجد عاصفة ترابية في المنطقة، فإنه ينبغي اتخاذ تدابير السلامة التالية وفقا لما نشره موقع هيلثي:

البقاء في الداخل: يفضل البقاء في الداخل وعدم الخروج إلى الهواء الطلق إلا إذا كان ضروريًا. إغلاق النوافذ والأبواب: قم بإغلاق جميع النوافذ والأبواب لحماية المساحة الداخلية من دخول الغبار والتراب. استخدام مكيفات الهواء والفلاتر: استخدم أجهزة تكييف الهواء التي تقوم بتصفية الهواء وتحافظ على جودته داخل المنزل أو المكتب. وضع القناع الواقي: استخدم قناع الوجه الواقي من الغبار والتراب عند الخروج إلى الخارج إذا كان ضروريًا. تجنب القيادة: تجنب القيادة في ظروف العاصفة الترابية إلا إذا كانت الضرورة تستدعي ذلك. تأجيل الأنشطة الخارجية: قم بتأجيل أي أنشطة خارجية مثل التمارين الرياضية أو النشاطات في الهواء الطلق حتى تهدأ العاصفة. التحقق من تحذيرات الطقس: اتبع تحذيرات وتوجيهات السلطات المحلية ومكاتب الأرصاد الجوية المحلية للحصول على أحدث المعلومات حول العاصفة وتوجيهات السلامة. الحماية من الحبال الكهربائية: تجنب الاقتراب من الحبال الكهربائية المكشوفة أو الأعمدة أثناء العاصفة الترابية. تجنب استخدام المعدات الكهربائية في الهواء الطلق: تجنب استخدام المعدات الكهربائية في الهواء الطلق خلال فترة العاصفة. مراقبة الأعراض الصحية: كن حذرًا إذا كنت تعاني من مشاكل تنفسية أو حساسية، واستشر الطبيب في حالة ظهور أعراض مزعجة.

يجب أن يتم إتباع هذه التدابير الوقائية للحفاظ على السلامة الشخصية خلال عاصفة ترابية.