حملات مكثفة على الدراجات البخارية للحد من الحوادث بدمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعا لمجلس إدارة صندوق النظافة لمتابعة تلك المنظومة على مستوى المحافظة ، حيث جاء الاجتماع بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وتناول الاجتماع استعراض نسب المتحصلات لحساب إيرادات صندوق النظافة بجميع المراكز والمدن عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ حتى نهاية الشهر الماضى، وكذلك مناقشة سُبل الدفع بالمنظومة لتحصيل المستحقات والمتأخرات، بما يحقق توفير الدعم الخاص بصيانة المعدات والسيارات و زيادة صناديق القمامة وتوفير العمالة .



وناقشت الدكتورة منال عوض كافة الملاحظات المرتبطة بالمنظومة بجميع المناطق وموقف تنفيذ أعمال الصيانة للمعدات وانتظام توريد المخلفات إلى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة وفقًا للاشتراطات البيئية.

وأكدت على تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري، والعمل على تحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ، وعلى جانب آخر.

شددت المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور لشن حملات بجميع المناطق على الدراجات البخارية " الموتوسيكلات"، للحد من ظاهرة الحوادث المتكررة التى تنتج عن العشوائية المرتبطة بها من عدم اتباع معايير الأمان وتخطى السرعات المقررة.

وأكدت على ضرورة الاستمرار فى تلك الحملات للحفاظ على سلامة المواطنين وحصر المنشآت ذات الخطورة الداهمة لتنفيذ قرارات الإزالة بشأنهم ، وأيضًا تكثيف الحملات على مستودعات الغاز لمتابعة الالتزام بأسعار اسطوانات الغاز ومنع استخدام مكبرات الصوت و جميع صور التلوث السمعى و مصادر الضوضاء بالشوارع.