عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة على الدراجات البخارية للحد من الحوادث بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

عقدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعا لمجلس إدارة صندوق النظافة لمتابعة تلك المنظومة على مستوى المحافظة ، حيث جاء الاجتماع بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وتناول الاجتماع استعراض نسب المتحصلات لحساب إيرادات صندوق النظافة بجميع المراكز والمدن عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ حتى نهاية الشهر الماضى، وكذلك مناقشة سُبل الدفع بالمنظومة لتحصيل المستحقات والمتأخرات، بما يحقق توفير الدعم الخاص بصيانة المعدات والسيارات و زيادة صناديق القمامة وتوفير العمالة .

وناقشت الدكتورة منال عوض كافة الملاحظات المرتبطة بالمنظومة بجميع المناطق  وموقف تنفيذ أعمال الصيانة للمعدات وانتظام توريد المخلفات إلى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة وفقًا للاشتراطات البيئية.

وأكدت على تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري، والعمل على تحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ، وعلى جانب آخر.

 شددت المحافظ  على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور لشن حملات بجميع المناطق على الدراجات البخارية " الموتوسيكلات"، للحد من ظاهرة الحوادث المتكررة التى تنتج عن العشوائية المرتبطة بها من عدم اتباع معايير الأمان وتخطى السرعات المقررة.

 وأكدت على ضرورة الاستمرار فى تلك الحملات للحفاظ على سلامة المواطنين وحصر المنشآت ذات الخطورة الداهمة لتنفيذ قرارات الإزالة بشأنهم ، وأيضًا تكثيف الحملات على مستودعات الغاز لمتابعة الالتزام بأسعار اسطوانات الغاز ومنع استخدام مكبرات الصوت و جميع صور التلوث السمعى و مصادر الضوضاء بالشوارع.

تداول 36 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

دمياط اسطوانات الغاز الإدارات المعنية البضائع العامة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط السكرتير العام المساعد الدكتورة منال عوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب مصر خلال ساعات وتهدد الصحة.. معلومات عن رياح الخماسين وكيفية تجنبها

بعد قيام مدرسة بتدريس "مناهج غير أخلاقية".. قرار عاجل من التعليم الآن

مباراة القمة.. لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

33 كلمة قد تفهم خطأ في القرآن.. صحّح معلومات عن كتاب الله

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

بيلعبوا لنفسهم.. مهيب عبدالهادي: هذان اللاعبان مغضوب عليهما من كولر داخل الأهلي

ارتفاع كبير في درجات الحرارة وتدهور الرؤية الأفقية.. الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلًا

صدمة لـ خالد بيبو.. طلب عاجل من كولر في الأهلي

موضوعات متعلقة

ميناء دمياط يستقبل 41 سفينة حاويات وبضائع عامة

ترشيحاتنا

بسبب الأمطار والحالة الجوية .. قرار عاجل لـ طيران الإمارات

قرار حاسم من «التعليم»|اتهام مدرسة دولية بالترويج للمـ.ثـ.لـ.ية بين طلبة الابتدائي.. وهذه العقوبة القانونية

تراجعت بالأسواق .. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 17-4-2024

غلق شارع يوسف عباس بمدينة نصر وطرق بديلة .. تفاصيل

هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة العشاء.. أمين الإفتاء يجيب

الجحز في نفس اليوم|السكة الحديد: استمرار عمل قطارات عيد الفطر حتى السبت المقبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخبار التكنولوجيا|هاتف «Moto Edge 50 Ultra» بإمكانيات خارقة لن تجعلك تندم على شرائه.. وإنفاق 100 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي فما القصة؟

بتاع زمان.. طريقة تحضير بسكويت نواعم

كاجوال لافت.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بجمالها

شبه التوكتوك.. شاهد أغرب سيارات السبعينيات الكلاسيكية

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ