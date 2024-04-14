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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 36 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

صدى البلد

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 سفن وغادرته 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والمتداول عليها 36 سفينة، منها السفينة (WADI ALKARM)، والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 مترا وعرضها 32 مترا القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وذكرت هيئة ميناء دمياط - في بيان أصدرته اليوم الأحد- أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، موضحة أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 10 آلاف و305 أطنان، شملت 225 طن رمل معبأ و4580 طن يوريا و1100 طن علف و4400 طن بضائع متنوعة.

وأشار البيان إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 43 ألفا و875 طنا، شملت 18 ألفا و800 طن قمح و2300 طن فول صويا و10 آلاف و735 طن خردة و7358 طن حديد و3469 طن أبلاكاش و1213 طن مولاس، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 840 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 814 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5328 حاوية مكافئة.

ونوه البيان بأن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 45 ألفا و863 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 181 ألفا و454 طنا، كما غادرت 4 قطارات بحمولة إجمالية 4923 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات، دخولًا وخروجًا، 2472 شاحنة.

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