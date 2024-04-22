أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 22 أبريل 2024

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، اليوم الاثنين 22-4-2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين 22 -4-2024
سعر الدولار اليوم
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.45 جنيه للبيع و 48.31 جنيه للشراء.
سعر اليورو
سعر اليورو 51.63 جنيه للبيع، و 51.47 جنيه للشراء
سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 59.96 جنيه للبيع، و 59.77 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 12.91 جنيه للبيع، 12.88 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي 157.34 جنيه للبيع، و 156.83 جنيه للشراء.