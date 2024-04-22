لعدم وجود غدد عرقية.. ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على الثروة الداجنة| شاهد

أكدت الدكتور ولاء إبراهيم، مدير الإدارة العامة للدواجن، أن العالم يتعرض خلال تلك الفترة لظاهرة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن مصر خلال العام الماضي تعرضت لارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، والتي من شأنها تؤثر على الثروة الداجنة.

وقالت ولاء إبراهيم، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “نهاد سمير و عبيدة”، إن البيئة المحيطة بالدواجن لو أعلى من المعدلات الطبيعية ستتأثر بها، إضافة إلى الرطوبة، والتي من شأنها لها تأثير سلبي كبير.

وتابعت مدير الإدارة العامة للدواجن، أنه لا يوجد لدى الدواجن غدد عرقية، لذا فهو من أكثر الحيوانات التي تتعرض للإجهاد الحراري، وزيادة ثاني أوكسيد الكربون في البيئة المحيطة به.