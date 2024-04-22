رضا عبد العال يعلن مفاجأة بشأن عدم مشاركة موديست بمباراة مازيمبي 

وجه الكابتن رضا عبد العال لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، رسالة لجماهير الأهلي، وقال إن النادي الأهلي قدم مباراة قوية في المباراة الأولى أمام فريق مازيمبي وننتظر المباراة الثانية في القاهرة.

وقال خلال تصريحات على قناة تن، إن ملعب المباراة الذي تم عليه المباراة صعب للغاية، ولكن نجوم الأهلي تعاملوا مع المباراة بجدية، وكان في يد الأهلي الفوز بالمباراة، بأكثر من فرصة مميزة.

وأشار إلى أن توقيت المباراة كان صعب للغاية، حيث كانت المباراة الساعة 3 عصرًا، وأن هناك فرق بدوري أبطال أفريقيا يتم تحديد المباراة للأهلي في تمام الساعة 3 عصرًا.

ولفت إلى أن السر في تعادل الأهلي كان بسبب زيارة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لتدريبات الفريق، وأن عدم مشاركة موديست لاعب النادي الأهلي، بالمباراة الأخيرة تكون بسبب رسالة له لـ المدير الفني لـ كولر، معلقًا :" في حد اتكلم معاه أكيد مش صحي عمل كده".