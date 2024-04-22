درجة الحرارة تصل إلى 40.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة

كشف محمود القاياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة .

وقال محمود القياتي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" نتعرض لمنخفض صحراوي وصل إلى صحراء ليبيا وستتحرك الكتل الهوائية وتصل للحدود الغربية لمصر".

وتابع محمدود القاياتي: "مصر تتأثر بداية من الغد بكتل هوائية شديدة الحرارة، وبالتالي تتعرض لطقس شديد الحرارة على كافة انحاء الجمهورية ".

وأكمل محمود القاياتي :" ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون يوم الأربعاء وتصل الحرارة فيه على القاهرة لـ 40 درجة مئوية".

وواصل محمود القاياتي: "ستكون هناك رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية"، مضيفا: "موجة عدم الاستقرار تبدأ في الاندثار يوم الخميس المقبل، ومع يوم الجمعة، يبدأ الاستقرار على كافة انحاء الجمهورية ".