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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درجة الحرارة تصل إلى 40.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة

صدى البلد

كشف محمود القاياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة .

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وقال محمود القياتي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  نتعرض لمنخفض صحراوي وصل إلى صحراء ليبيا وستتحرك الكتل الهوائية وتصل للحدود الغربية لمصر".

وتابع محمدود القاياتي: "مصر تتأثر بداية من الغد بكتل هوائية شديدة الحرارة، وبالتالي تتعرض لطقس شديد الحرارة على كافة انحاء الجمهورية ".

وأكمل محمود القاياتي :"  ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون يوم الأربعاء وتصل الحرارة فيه على القاهرة لـ 40 درجة مئوية".

وواصل محمود القاياتي: "ستكون هناك رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية"، مضيفا: "موجة عدم الاستقرار تبدأ في الاندثار يوم الخميس المقبل، ومع يوم الجمعة، يبدأ الاستقرار على كافة انحاء الجمهورية ".

 

 

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس اخبار التوك شو

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