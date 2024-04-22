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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة فيأسعار الذهب والدولار .. حالة الطقس اليوم.. فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار

نشر قسم التوك شو بـ موقع “صدى البلد”، اليوم الاثنين 22-4-2024، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، منها أسعار الذهب والدولار، وحالة الطقس.


استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الإثنين 22-4-2024.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سجل سعر الذهب اليوم الاثنين

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل3726 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3260 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2794 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 26080 جنيها.


استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، اليوم الاثنين 22-4-2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.

 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين 22 -4-2024 
 

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.45 جنيه للبيع و 48.31 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

سعر اليورو 51.63 جنيه للبيع، و 51.47 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 59.96 جنيه للبيع، و 59.77 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.91 جنيه للبيع، 12.88 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 157.34 جنيه للبيع، و 156.83 جنيه للشراء.

 


قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد بداية من اليوم هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وأن درجات الحرارة اليوم مرتفعة عن أمس بمعدل ثلاث درجات لـ 4 درجات، وأن هناك كتل هوائية صحراوية تؤثر على البلاد، وتجعل درجة الحرارة تصل لـ 33 درجة.


وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن المناطق الجنوبية ستكون شديدة الحرارة، ولكن في فترة الليل سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية.

ولفتت إلى أن اليوم هناك نشاط للرياح سيكون مثير لـ الرمال والأتربة على المناطق غرب البلاد، وتحديدًا مطروح وسيوة، أي المحافظات الموجودة في أقصى غرب البلاد، ولكن من الغد سيكون هناك ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة.

وأوضحت أن البلاد ستسجل غدًا 38 درجة ولذلك على الجميع توخي الحذر، وعلى المواطنين متابعة درجات الحرارة بشكل يومي.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 33 20
العاصمة الإدارية 33 20
6 أكتوبر 34 19
بنهــــا 33 20 
دمنهور 33 20
وادي النطرون 33 20
كفر الشيخ 31 19
المنصورة 31 19 
الزقازيق 32 19 
شبين الكوم 32 20
طنطا 31 19
دمياط 24 17 
بورسعيد 25 17
الإسماعيلية 33 18
السويس 32 19
العريش 26 16
رفح 25 15
رأس سد ر 32 19
نخل 30 16 
كاترين 26 12
الطور 29 21
طابا 28 20
شرم الشيخ 34 23
الإسكندرية 31 20
العلمين 31 20
مطروح 30 21
السلوم 33 24
سيوة 35 25
رأس غارب 32 21
الغردقة 33 22
سفاجا 32 21
مرسى علم 34 23
شلاتين 31 21
حلايب 28 22
أبو رماد 29 22 
رأس حدربة 28 23
الفيوم 35 20
بني سويف 35 20
المنيا 35 21
أسيوط 34 20
سوهاج 36 21
قنا 37 22 
الأقصر 38 23
أسوان 38 23
الوادي الجديد 36 24
أبوسمبل 37 22

 

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