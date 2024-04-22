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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منخفض صحراوي ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس| فيديو

الطقس
الطقس

قال محمود القاياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك منخفضا صحراويا وصل إلى صحراء ليبيا، وستتحرك الكتل الهوائية وتصل إلى الحدود الغربية لمصر.

وأضاف  «القياتي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن  مصر تتأثر بداية من الغد الثلاثاء بكتل هوائية شديدة الحرارة، وبالتالي تتعرض لطقس شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك موجة من عدم الاستقرار تبدأ في الاندثار يوم الخميس المقبل، ومع يوم الجمعة يبدأ الاستقرار على كافة أنحاء الجمهورية.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة

وأشار إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون يوم الأربعاء وتصل الحرارة فيه على القاهرة لـ 40 درجة مئوية، موضحا أنه ستكون هناك رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية.

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