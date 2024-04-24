هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم مرتفعة وتتجاوز الـ 40 درجة، ولذلك اليوم هو ذرة الارتفاع في درجات الحرارة.

وأضافت « عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية»، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن البلاد تتاثر بكتل هوائية صحراوية، وهناك مرتفع جوي ينتج عنه اشعة شمس شديدة، وأن اليوم درجة الحرارة ستكون الأعلى خلال هذا الفصل.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة في فترة الليل اليوم ستكون مرتفعة، وسيكون هناك نشاط للرياح اليوم، وأن هذا سيكون معه عواصف رملية وأتربة، وستكون هذه العواصف مؤثرة على القاهرة.

وكشفت أن درجة الحرارة غدًا تنخفض 5 درجات، ولكن غدًا سيكون هناك عواصف ترابية، ولكن من يوم الجمعة سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، وسيكون هناك أمطار رعدية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:



العظمى الصغرى

القاهرة 41 29

العاصمة الإدارية 41 28

6 أكتوبر 40 24

بنهــا 41 29

دمنهور 38 27

وادى النطرون 41 28

كفر الشيخ 38 27

المنصورة 38 26

الزقازيق 41 29

شبين الكوم 40 25

طنطا 39 27

دمياط 31 22

بورسعيد 31 21

الإسماعيلية 40 27

السويس 41 27

العريش 39 18

رفح 39 17

رأس سدر 35 21

نخل 37 21

كاترين 30 18

الطور 34 23

طابا 35 25

شرم الشيخ 37 27

الإسكندرية 37 24

العلمين الجديدة 36 23

مطروح 23 18

السلوم 23 17

سيوة 36 19

رأس غارب 35 25

الغردقة 36 26

سفاجا 37 25

مرسى علم 36 25

شلاتين 36 24

حلايب 33 25

أبو رماد 35 23

رأس حدربة 31 25

الفيوم 41 29

بني سويف 42 24

المنيا 42 29

أسيوط 43 29

سوهاج 43 28

قنا 43 28

الأقصر 42 29

أسوان 42 30

الوادى الجديد 40 25

أبوسمبل 42 25