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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تحذر: غدا ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.. القاهرة تسجل 40

الطقس في مصر
الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس استمرار الأجواء شديدة الحرارة على جميع أنحاء البلاد حتى يوم الخميس، وتكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة غدا، الأربعاء، حيث تصل العظمى على القاهرة إلى 40 درجة مئوية.

وقالت هيئة الأرصاد، إن البلاد تتأثر بكتلة هوائية جنوبية شديدة الحرارة مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الشرقية.

كما تنشط الرياح غدا على مناطق من شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية هناك.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين اتباع التعليمات للحماية من الطقس شديد الحرارة، كالتالي:
- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.
- شرب كميات كافية من المياه والسوائل الباردة.
- ارتداء غطاء للرأس للحماية من أشعة الشمس.
- ارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون.

أما عن درجات الحرارة المسجلة اليوم، بمختلف المحافظات، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 25 درجة.

السواحل الشمالية  38 للعظمى والصغرى 25 درجة.

جنوب سيناء  36 للعظمى والصغرى 25 درجة.

شمال الصعيد  40 للعظمى والصغرى 24 درجة.

جنوب الصعيد  41 للعظمى والصغرى 26 درجة.

الطقس حالة الطقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة

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