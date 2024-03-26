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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عواصف رملية وترابية بغرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

عواصف
عواصف

 قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الأيام الماضية شهدت انخفاضات كبيرة في قيم درجات الحرارة، والجميع لاحظ ذلك، وهناك مناطق كثيرة تعرضت لـ الأمطار.

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وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن حالة الجو من اليوم تتجه نحو الارتفاع في درجات الحرارة، وأن درجة الحرارة اليوم ترتفع عن أمس بـ 4 درجات، وأن هناك كتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية.

وأشارت إلى أن هناك امتداد في مرتفع الجو سينتج عنه ارتفاع في حرارة الشمس، وأن محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء ستشهد ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة النهار، ولكن في فترة الليل سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن غدًا سيكون هناك ارتفاع جديد في درجات الحرارة، وأن درجة الحرارة غدًا ستكون 30 درجة، وبعد غد الخميس ستصل درجة الحرارة لـ 31 درجة، ولذلك على الجميع الحذر من التقلبات الجوية.

وأوضحت أن المناطق الموجودة في غرب البلاد مثل السلوم ومطروح سيكون بها رياح وسينتج عنها عواصف رملية وترابية، ولكن القاهرة لن يكون بها عواصف ترابية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بالمحافظات:

 

القاهرة 26-17

الإسكندرية 25-17

مطروح 22-15

بور سعيد 26-16

الإسماعيلية 27-17

السويس 26-16

العريش 25-15

طابا 24-15

شرم الشيخ 27-18

الغردقة 26-16

الأقصر 28-17

أسوان 29-17

الوادي الجديد 27-13

شلاتين 28-18

حلايب 25-19

 

عواصف رملية وترابية عواصف الأرصاد الأرصاد الجوية الامطار منار غانم

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