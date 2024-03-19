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رئيس التحرير
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محافظات

سحب وشفط مياه الأمطار المتراكمة بشوارع الشرقية| تفاصيل

صدى البلد

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف أعمال كسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة وإزالة آثاره من الشوارع بعد تعرض المحافظة أمس لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تواجدت سيارات ومعدات وأطقم الأجهزة التنفيذية بالشوارع لكسح مياه الأمطار وتسليك بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها للمياه أولاً بأول لمنع تراكمها بالشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين ، فضلاً عن مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء حرصاً على سلامة المواطنين.

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أكد المحافظ استمرار رفع حالة التأهب لمواجهة التقلبات الجوية ورفع درجة الاستعدادات بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أى مشكلة تطرا على الفور بنطاق المحافظة.

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