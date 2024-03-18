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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية ينعي معلما توفي أثناء أداء عمله بإحدى المدارس الثانوية

صدى البلد

نعى محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، كبير معلمين ماده الكيمياء بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية أحمد صبرة محمد حسانين، الذي وافته المنية، اليوم /الاثنين/، أثناء تأدية عمله بالمدرسة خلال اليوم الدراسي، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأعرب المحافظ -في بيان- عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الكريم، وللعاملين بقطاع التربية والتعليم، مؤكدا ضرورة توفير كافة سبل الدعم اللازمة لأسرته وتلبية جميع احتياجاتها.


وقال المحافظ إن جميع المعلمين من زملاء المعلم الراحل ورؤسائه بالمدرسة، أشادوا بحسن خلقه وسيرته المحمودة ومعاملته الطيبة مع الجميع بالوسط التعليمي.


وفي سياق آخر، كلف محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة منيا القمح أشرف عامر بسرعة إصلاح الكسر وتسريب المياه بخط مياه الشرب الرئيسي المغذي للوحدات المحلية بقرى (الصنافين - سنهوا - سنهوت) التابعة للمركز؛ حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.


وذكر بيان للمحافظة اليوم، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، توجه رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع شركة مياه الشرب، باستخدام المعدات اللازمة لسرعة إصلاح تسريب المياه من الخط الرئيسي المغذي لقرى الوحدات المحلية الثلاث ورد الشيء لأصله وعودة المياه للمواطنين.


وبدورهم، وجه أهالي تلك القرى الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذي؛ لسرعة الاستجابة لشكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن وعودة الحياة إلى طبيعتها.


وعلى جانب آخر، قال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية الدكتور السيد الجنيدي، إن قطاع المعاهد الأزهرية أعلن عن تنظيم عدد من المسابقات الإبداعية المختلفة ضمن فعاليات الموسم الثاني من مشروع "أنا الراقي بأخلاقي".

وأوضح أن المسابقات تستمر حتى نهاية شهر مارس الجاري وتتضمن مسابقة للكتابة وتأليف قصص قصيرة، وأخرى للرسم والإبداع من خلال رسم لوحات فنية، وثالثة لإنشاء مجسمات فنية تعبر في مضمونها عن فعاليات المبادرة، ويتم تقديم الأعمال لمنسقي المبادرة بالمعاهد والمناطق المختلفة، لافتا إلى أن أصحاب المراكز الأولى بالمسابقات الثلاث يحصلون على جوائز عينية ومالية. 

وأضاف أن الشروط العامة للمسابقة تتضمن ارتباط العمل بقيمة أو أكثر من قيم الموسم الحالي، وهي بالنسبة لرياض الأطفال (النظافة - النظام - الرفق - التسامح)، وللمرحلة الابتدائية (النظافة - الصبر - الوفاء - الأمانة – النظام - الإحسان - التعاون - التسامح – الكرم)، وللمرحلتين الإعدادية والثانوية (التواضع - الصبر - الوفاء – الأمانة - التعاون - التراحم - الشجاعة - الإتقان – العدل)، وأن يكون العمل مميزًا، وغير مقتبس أو مقلد، وأن يتسم بالأصالة والإبداع.
 

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