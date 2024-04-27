تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية لمواطني تلك المحافظات

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، السبت، ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي أم سي”، إن البلاد شهدت ارتفاعا في قيم درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، ولكن الموجة لم تستمر طويلا، متابعة: “الطقس الأسبوع الحالي مستقر وقيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية”.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الجاري ستتراوح من 30 إلى 33 درجة، على القاهرة الكبرى والمحافظات، متابعة: “البرودة مستمرة خلال فترات الليل والصباح الباكر”.

ولفتت إلى وجود نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهورية، سيساهم في الشعور بالبرودة، مشددة على أنه متوقع استمرار حالة عدم الاستقرار على محافظات الصعيد.