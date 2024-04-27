خلايا رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من عدم الاستقرار في الطقس| فيديو

منخفض جوي

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك عدم استقرار في الأحوال الجوية في المحافظات الجنوبية، مشيرة إلى أن المحافظات الشمالية يوجد بها استقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدي البلد"، أن المحافظات تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر أو منخفض السودان، مشيرة إلى أن هذه الكتل تكون رطبة قادمة من على البحر الأحمر "بلد الرطوبة".

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه يوجد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وهو يعمل على التقلبات الجوية، كان أهمها سقوط الأمطار الرعدية.

وأشارت إلى أنه عند سقوط الأمطار الرعدية تكون هناك رياح أسفل السحب الرعدية تزيد من سرعة الرياح على الأرض وتؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة تؤدي إلى تدهور وانعدام الرؤية.