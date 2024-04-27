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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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%15 أسئلة مقالية.. إمتحانات الثانوية العامة 2024 ورقية بنظام البابل شييت

إمتحانات الثانوية
إمتحانات الثانوية العامة

كشف الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في شؤون وزارة التربية والتعليم، عن نظام إمتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وأضاف الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع علي قناة "صدي البلد"، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقية بنظام البابل شييت مع وجود 15% من أسئلة الثانوية العامة مقالية.

وأشار المتخصص في شؤون وزارة التربية والتعليم، إلى أن التربية والتعليم العالي لا يجب أن تكون رؤية وزير لكن تصبح رؤية سياسة دولة وبالتالي الوزيرين التربية والتعليم والتعليم العالي يطبقون سياسة الدولة في العملية التعليمية ولا يكون لهم تدخلات.
 

وأعلن شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ، تفاصيل جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 ، موضحا أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ، مقسمة لأربعة نماذج "أ" و"ب" و"ج" و"د" تضم نفس الأسئلة ولكن بترتيب مختلف فقط في كل نموذج.

وقال «زلطة» إن حصول الطالب على نموذج أسئلة مختلف في كل امتحان أمر طبيعي ولا يوجد به أي مشكلة إطلاقا لأن الاختلاف في ترتيب الأسئلة فقط، ومن الضروري أن يكتب الطالب رقم النموذج الذي حصل عليه في بياناته أعلى كراسة الإجابة.

وأشار إلى أنه غير صحيح تماما ضرورة حصول الطالب على نفس رقم النموذج في كل الامتحانات ويمكن أن يحصل على نموذج مختلف في كل امتحان، متابعا : قريبا ستقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بنشر فيديو توضيحي كامل لكافة التفاصيل عن طريقة كتابة البيانات وطريقة الإجابة في البابل شيت وكراسة إجابة الأسئلة المقالية.

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة البابل شييت التربية والتعليم

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%15 أسئلة مقالية.. إمتحانات الثانوية العامة 2024 ورقية بنظام البابل شييت


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