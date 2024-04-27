السيسي يستمع لآراء طلبة الأكاديمية العسكرية ويثني على التجهيز المميز للأكاديمية| شاهد

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لـ العاصمة الإدارية الجديدة.

وزار الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية بالكيان العسكري بالعاصمة الإدارية، وعاين الرئيس خلال الجولة مبنى قيادة الأكاديمية.

وتفقد الرئيس السيسي صالات الرياضة المجهزة بأفضل المعدات لتعزيز القدرات البدنية لطلبة الأكاديمية .

كما تفقد الرئيس السيسي مبنى إقامة الطلاب والمباني التعليمية، فضلا عن مبنى محاكاة الرماية، ومباني الشئون الإدارية.

وناقش الرئيس السيسي طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة في إقامتهم بالاكاديمية.

واستمع الرئيس السيسي لآراء طلبة الأكاديمية العسكرية، وأثنى على التجهيز المميز للأكاديمية .

أفضل أنواع التدريب لرفع كفاءة الطلبة

وأكد الرئيس السيسي حرص الدولة على التطوير المنظومة التعليمية والتدريبية مما ينعكس بالشكل الإيجابي على طلبة الأكاديمية، ويضمن تلقيهم أفضل أنواع التدريب لرفع كفاءتهم بالشكل الذي يتطلب أعلى المتطلبات الفنية والشخصية الواجب توافرها في الأكاديميات العسكرية المصرية .