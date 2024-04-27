استاذ الصحة: مصر خالية من أي حالة شلل أطفال منذ 2004

قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنَّ وزارة الصحة تحتفل هذا العام بمرور 50 عاماً على إطلاق خطة شاملة للتطعيمات ضد شلل الأطفال.

واسترسل عنان خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز: نجاح مصر في القضاء على هذا الفيروس شلل الأطفال بتصديق من منظمة الصحة العالمية من أهم المحطات.

وأوضح أن نجاح حملة القضاء على شلل الأطفال وقتها كان يتوقف على الوصول لنسبة معينة من التطعيمات للمواليد.

ولفت إلى أنه بحلول 2004 تم إعلان خلو مصر من أي حالة شلل أطفال برغم تواجدها في البلدان المجاورة.