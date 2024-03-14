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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تخفيه منذ طفولتها.. مالا تعرفه عن مرض أصالة

صدى البلد

أثارت المطربة أصالة جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا، بعد تصريحاتها عن إصابتها بمرض شلل الأطفال، وذلك خلال تصريحاتها لبودكاست Big Time الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب وشاركه في تقديم الحلقة ياسمين صبري.

 

وأشارت أصالة إلى أن إصابتها بشلل الأطفال مازال يلازمها حتى الآن ويزداد الألم في حالة الحزن.

وقالت أصالة: “مشكلة رجلي تجددت منذ 4 سنوات، وتجدد عندي المرض لأنه يتأثر بالحزن، رجلي حساسة مثلي، ولما أزعل هي تتضايق على طول”.  

وتابعت: المرض يظل ولكنه يحتاج دائما أتدرب وأتمرن، أنا عموما أتحرك كثيرا، وألعب رياضة، ولكن منذ فترة أوقفتها وسأعود".

النجمة أصالة شلل الاطفال عمرو أديب مرض شلل الأطفال مرض شلل الإعلامي عمرو أديب

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