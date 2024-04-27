مشادة على الهواء.. رشا مجدي لـ عضو شعبة المواد الغذائية: «متقهرنيش»| شاهد

وقعت مشادة على الهواء بين مذيعي قناة “صدى البلد” وأحمد غريب، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، خلال حديثهم عن ضبط أسعار السلع الغذائية وجشع التجار، والسلع التي زادت بشكل كبير جدا دون مبرر.

ورد أحمد غريب، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلا: «الدولة تتحمل فرق سعر السلع مثل السكر ، الدولة توفر السكر للمواطنين بسعر 13 جنيها ببطاقة التموين، ويوجد سعر صرف جديد يتم التعامل به بخصوص الدولار».

وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه خلال فترة وجود أزمة في صرف الدولار، وكان سعر الدولار متغيرًا بسبب وجود شح وقوائم انتظار، كان التجار يتحملون شراء الدولار من السوق الموازية لتسهيل دخول البضائع.

وأوضح أنه بعد وجود انفراجة في سعر الصرف حدث رد فعل في السوق المصرية، حيث إن رئيس الوزراء اجتمع بالتجار وطالبهم بإخراج السلع خلال شهر وإلا ستتم مصادرتها.

وعلقت الإعلامية رشا مجدي قائلة: "متقهرنيش بقى سعر السكر بقى بـ 27 جنيه في التموين ووصل لـ 70 جنيه حر، وده رقم كبير، يعني خرجنا من حلقة النهارده إن كل مواطن مصري لازم يكون ليه بطاقة تموين!».