عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشادة على الهواء.. رشا مجدي لـ عضو شعبة المواد الغذائية: «متقهرنيش»| شاهد

رشا مجدي
رشا مجدي

وقعت مشادة على الهواء بين مذيعي قناة “صدى البلد” وأحمد غريب، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، خلال حديثهم عن ضبط أسعار السلع الغذائية وجشع التجار، والسلع التي زادت بشكل كبير جدا دون مبرر.

ورد أحمد غريب، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلا: «الدولة تتحمل فرق سعر السلع مثل السكر ، الدولة توفر السكر للمواطنين بسعر 13 جنيها ببطاقة التموين، ويوجد سعر صرف جديد يتم التعامل به بخصوص الدولار».

وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه خلال فترة وجود أزمة في صرف الدولار، وكان سعر الدولار متغيرًا بسبب وجود شح وقوائم انتظار، كان التجار يتحملون شراء الدولار من السوق الموازية لتسهيل دخول البضائع.

وأوضح أنه بعد وجود انفراجة في سعر الصرف حدث رد فعل في السوق المصرية، حيث إن رئيس الوزراء اجتمع بالتجار وطالبهم بإخراج السلع خلال شهر وإلا ستتم مصادرتها.

وعلقت الإعلامية رشا مجدي قائلة: "متقهرنيش بقى سعر السكر بقى بـ 27 جنيه في التموين ووصل لـ 70 جنيه حر، وده رقم كبير، يعني خرجنا من حلقة النهارده إن كل مواطن مصري لازم يكون ليه بطاقة تموين!».

رشا مجدي الغرفة التجارية اسعار السلع السكر التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الغضب غير المبرر..تحقيق عاجل مع نجم الأهلي| تفاصيل

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة إلى لاعب الأهلي أكرم توفيق حول لقاء مازيمبي

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب صنع الفارق وكان مؤثرا مع الأهلي أمام مازيمبي

رياح وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

"الأحمر" في النهائي الخامس| كاف يحسم الجدل حول إلغاء هدف مازيمبي أمام الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد الفوز على مازيمبي.. اعرف موعد مباراة الأهلي المقبلة

مشادة على الهواء.. رشا مجدي لـ عضو شعبة المواد الغذائية: «متقهرنيش»| شاهد

تأجيل ثلاث مباريات للنادي الأهلي بعد الفوز على مازيمبي

فرج عامر: مهاجم الأهلي يشبه هالاند مهاجم مانشستر سيتي

قرار عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السورية

أفضل دعاء تبدأ وتختم به يومك.. واظب عليه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لجفاف العين من غيرهم.. فهل أنت منهم؟

عمرها 86 عامًا.. شاهد أغرب سيارة بوجاتي معروضة في مزاد

زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بفستان أسود| شاهد

بمجوهرات لافتة| أمينة خليل تخطف الأنظار في السعودية

فيديو

زلازل قادمة اليومين المقبلين.. تحذير مرعب من المنجّم الهولندي

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ