عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة حوّل طقس الـ48 ساعة القادمة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار|أخبار تهمك

خدمات تهمك
خدمات تهمك

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3542 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3100 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2657 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24800 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.96 جنيه للبيع و47.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 51.26 جنيه للبيع، و51.11 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 59.65 جنيه للبيع، و59.46 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 12.78 جنيه للبيع، و12.75 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي 155.84 جنيه للبيع، و155.17 جنيه للشراء.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن موجة ارتفاعات درجات الحرارة بدأت في الانتهاء منذ أمس، الجمعة، لافتة إلى أنه خلال فترة الليل زادت البرودة بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، بجانب وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بداية من غد، الأحد، ستنحصر كميات الأمطار في سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وستظل مستمرة على مدار الـ 48 ساعة القادمة حتى يوم الاثنين.

وأكدت أن المناطق الشمالية يوجد بها استقرار تام في الأحوال الجوية، مشددة على أهمية الابتعاد عن أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة والمباني المتهلكة خلال فترة سقوط الأمطار.

طقس اليوم السبت

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية ومتوقع استمراره على مدار الأيام المقبلة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل 31 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وبعض المناطق من محافظات شمال الصعيد، بينما يسود طقس دافئ مائل للحرارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ويسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، وذلك خلال فترة النهار.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه اليوم متوقع وجود نشاط في حركة الرياح في جميع أنحاء الجمهورية ويعمل على تلطيف الأجواء ليلا، منوهة إلى أنه قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على المحافظات الجنوبية التي يوجد عليها سحب رعدية بشكل كبير.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من أن اليوم أيضًا متوقع استمرار عدم استقرار الأحوال الجوية على المناطق الجنوبية، حيث تستمر الأمطار على وسط وجنوب الصعيد وخليج العقبة ومناطق من جنوب سيناء، وستكون الأمطار من خفيفة لمتوسطة ورعدية وقد تصل لحد السيول نظرًا للطبيعة الجبلية لهذه المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:


العظمى الصغرى

القاهرة 31 - 18
الإسكندرية 23 - 16
شرم الشيخ 35 - 24
مطروح 21 -14
أسوان 39 - 24
بورسعيد 24 - 14
حلايب 30 - 24

الذهب الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب أسعار العملات سعر الدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب الغضب غير المبرر..تحقيق عاجل مع نجم الأهلي| تفاصيل

ابنة حسام حسن بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها| شاهد

بالأسماء.. ميدو يكشف مسددي غرامات الزمالك واحدهم مفاجأة

الرئيس السيسي يزور الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية.. فيديو

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة إلى لاعب الأهلي أكرم توفيق حول لقاء مازيمبي

موضوعات متعلقة

موجة عدم استقرار تضرب هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

سماء غزة بين طرود المساعدات الإنسانية وتصاعد الدخان الناتج عن الانفجارات|فيديو

رئيس منطقة تعمير شمال سيناء: ما شهدناه من تنمية يصل إلى حد المعجزة

محافظ شمال سيناء: الدولة تتحمل 55% من سعر الوحدات برفح الجديدة |فيديو

مواصلة الاحتجاجات في جامعة كولومبيا للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة|شاهد

رياح وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

تسليم شعلة دورة الألعاب الأولمبية رسميا إلى فرنسا|شاهد

توك شو| أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل حالة الطقس وآخر مستجدات الساحة الإقليمية

ترشيحاتنا

مفاجأة حوّل طقس الـ48 ساعة القادمة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار|أخبار تهمك

ماذا يحتاج أبناء المهنة في اليوم العالمي للطب البيطري؟.. رسائل نقابية مهمة

بمشاركة مصر.. عباس وبلينكن يجريان محادثات بشأن غزة في الرياض

نجما جنوب أفريقيا على أعتاب نادي الزمالك خلال الانتقالات الصيفية

الكونفدرالية الأفريقية.. الزمالك يواجه دزيمز الغاني بالزي الأبيض| تفاصيل اجتماع اليوم

وزير التعليم يتفقد أعمال إنشاء المدرسة الرسمية الدولية بمجمع الجلاء التعليمي بطنطا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماركة شهيرة.. سعر فستان بلقيس فتحي يقترب من ربع مليون جنيه

شيري عادل تخطف الأنظار بملابس كاجوال.. شاهد

ختام فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية في مدينة مصر للألعاب الأولمبية

ابنة حسام حسن بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها| شاهد

فيديو

ابني وأهلي قاطعوني.. ميار الببلاوي تنهار على الهواء بسبب هجوم شيخ عليها

يا بلاش.. جلابية فيفي عبده سعرها يقارب الـ5 ملايين جنيه

بعد أشهر من وفاة والدتها.. لطيفة تحيي حفل زفاف بحضور يسرا

زلازل قادمة اليومين المقبلين.. تحذير مرعب من المنجّم الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ