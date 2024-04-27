مفاجأة حوّل طقس الـ48 ساعة القادمة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار|أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3542 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3100 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2657 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24800 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.96 جنيه للبيع و47.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 51.26 جنيه للبيع، و51.11 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 59.65 جنيه للبيع، و59.46 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.78 جنيه للبيع، و12.75 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 155.84 جنيه للبيع، و155.17 جنيه للشراء.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن موجة ارتفاعات درجات الحرارة بدأت في الانتهاء منذ أمس، الجمعة، لافتة إلى أنه خلال فترة الليل زادت البرودة بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، بجانب وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بداية من غد، الأحد، ستنحصر كميات الأمطار في سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وستظل مستمرة على مدار الـ 48 ساعة القادمة حتى يوم الاثنين.

وأكدت أن المناطق الشمالية يوجد بها استقرار تام في الأحوال الجوية، مشددة على أهمية الابتعاد عن أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة والمباني المتهلكة خلال فترة سقوط الأمطار.

طقس اليوم السبت

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية ومتوقع استمراره على مدار الأيام المقبلة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل 31 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وبعض المناطق من محافظات شمال الصعيد، بينما يسود طقس دافئ مائل للحرارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ويسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، وذلك خلال فترة النهار.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه اليوم متوقع وجود نشاط في حركة الرياح في جميع أنحاء الجمهورية ويعمل على تلطيف الأجواء ليلا، منوهة إلى أنه قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على المحافظات الجنوبية التي يوجد عليها سحب رعدية بشكل كبير.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من أن اليوم أيضًا متوقع استمرار عدم استقرار الأحوال الجوية على المناطق الجنوبية، حيث تستمر الأمطار على وسط وجنوب الصعيد وخليج العقبة ومناطق من جنوب سيناء، وستكون الأمطار من خفيفة لمتوسطة ورعدية وقد تصل لحد السيول نظرًا للطبيعة الجبلية لهذه المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:



العظمى الصغرى

القاهرة 31 - 18

الإسكندرية 23 - 16

شرم الشيخ 35 - 24

مطروح 21 -14

أسوان 39 - 24

بورسعيد 24 - 14

حلايب 30 - 24