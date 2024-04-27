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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عاصفة ترابية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة| فيديو

الأرصاد .. الأحوال
الأرصاد .. الأحوال الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الهيئة نوهت أكثر من مرة لوجود عاصفة ترابية في المحافظات الجنوبية خاصة محافظة أسوان.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ونهاد سمير مذيعتا برنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن المحافظات الجنوبية تتأثر بمنخفض السودان الموسمي، والذي يؤدي إلى انتشار كتل هوائية رطبة قادمة من على البحر الأحمر.

وتابعت: «بجانب المنخفض السوداني الموسمي، هناك منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما أدى إلى سقوط أمطار رعدية ووجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأترة مما تسببت في تدهور الرؤية الأفقية.

وأوضحت منار غانم، أن سبب ظهور العاصفة الترابية الحمراء في أسوان يعود إلى ارتفاع نسبة الرياح ووجود كمية من الأتربة والرمال في حركة الرياح التي تشهدها هذه المحافظات الجنوبية.

وأشارت منار غانم إلى أن حالة الطقس اليوم السبت تشهد استقرار نسبي في أسوان، كما أن مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر وجود أمطار رعدية قد تصل إلى حد السيول في المناطق الجبلية.

وأردفت منار غانم، أن منخفض سيؤثر على شبه الجزيرة العربية، موضحة أن الخلايا الرعدية هي عبارة عن السحب الرعدية، وتتميز بالقوة وتتمركز في مناطق جبلية.

وأكملت منار غانم: حالة الطقس تشهد عادة تقلبا في الظواهر الجوية، كما أن هناك ارتفاع درجات الحرارة بين درجة لدرجتين على كافة المناطق خلال الأيام المقبلة، كما أن الطقس يكون معتدل نهارا بارد ليلا.

ونوهت إلى وجود نشاط الرياح يؤدي إلى الشعور بانخفاض درجات الحرارة، كما أن المحافظات الجنوبية تشهد أمطار رعدية قد تصل إلى حد السيول، لافتة إلى أن محافظات القاهرة لن تشهد سقوط أمطار خلال الأسبوع الحالي. 

الأرصاد الأرصاد الجوية عاصفة ترابية حالة الطقس المحافظات

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