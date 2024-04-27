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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موجة عدم استقرار تضرب هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 48 ساعة القادمة.

وقالت “غانم”، تصريحات تلفزيونية، إنه بداية من غد، الأحد، ستنحصر كميات الأمطار في سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وستظل مستمرة على مدار الـ 48 ساعة القادمة حتى يوم الاثنين.

وأكدت أن المناطق الشمالية يوجد بها استقرار تام في الأحوال الجوية، مشددة على أهمية الابتعاد عن أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة والمباني المتهلكة خلال فترة سقوط الأمطار.


وأضافت الدكتورة منار غانم أن محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، ومتوقع استمراره على مدار الأيام المقبلة.

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رياح وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

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طقس حار على القاهرة الكبرى

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل 31 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وبعض المناطق من محافظات شمال الصعيد، بينما يسود طقس دافئ مائل للحرارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ويسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، وذلك خلال فترة النهار.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه اليوم متوقع وجود نشاط في حركة الرياح في جميع أنحاء الجمهورية ويعمل على تلطيف الأجواء ليلا، منوهة إلى أنه قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على المحافظات الجنوبية التي توجد عليها سحب رعدية بشكل كبير.

وحذرت من أن اليوم أيضًا متوقع استمرار عدم استقرار الأحوال الجوية على المناطق الجنوبية، حيث تستمر الأمطار على وسط وجنوب الصعيد وخليج العقبة ومناطق من جنوب سيناء، وستكون الأمطار من خفيفة لمتوسطة ورعدية وقد تصل لحد السيول نظرًا للطبيعة الجبلية لهذه المناطق.

 

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس الاحوال الجوية العظمى صدى البلد توك شو

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