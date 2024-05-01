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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا / الخميس / طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل ليلا على أغلب الأنحاء.


وذكر خبراء الأرصاد أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


وأضافوا أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 31 20
العاصمة الإدارية 30 19
6 أكتوبر 31 19
بنهــــا 30 18 
دمنهور 30 18
وادى النطرون 29 18
كفر الشيخ 28 17
المنصورة 28 17 
الزقازيق 30 17 
شبين الكوم 29 17
طنطا 28 18
دمياط 24 19 
بورسعيد 25 18
الإسماعيلية 31 16
السويس 30 18
العريش 26 16
رفح 23 18
رأس سدر 31 18
نخل 28 13 
كاترين 24 12
الطور 30 22
طابا 29 21
شرم الشيخ 35 23
الاسكندرية 26 18
العلمين 24 17
مطروح 24 16
السلوم 30 16
سيوة 35 18
رأس غارب 32 23
الغردقة 32 23
سفاجا 34 24
مرسى علم 34 25
الشلاتين 32 22
حلايب 29 23
أبو رماد 29 23 
رأس حدربة 28 23
الفيوم 31 17
بني سويف 32 16
المنيا 32 17
أسيوط 33 17
سوهاج 34 19
قنا 36 21 
الأقصر 36 22
أسوان 37 22
الوادى الجديد 37 21
أبوسمبل 35 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 36 22
المدينة 36 22 
الرياض 32 20
المنامة 30 24
أبوظبي 29 24
الدوحة 29 26
الكويت 28 22
دمشق 27 13
بيروت 23 20
عمان 24 14
القدس 24 14
غزة 24 19
بغداد 27 21
مسقط 34 27
صنعاء 27 13
الخرطوم 39 25
طرابلس 24 16
تونس 22 12
الجزائر 18 07
الرباط 20 07
نواكشوط 35 20

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 20 09
إسطنبول 17 11
إسلام آباد 32 16
نيودلهي 36 23 
جاكرتا 33 25
بكين 27 12
كوالالمبور 33 25
طوكيو 21 12 
أثينا 24 15
روما 17 10
باريس 15 08
مدريد 15 05
برلين 27 14
لندن 18 11
مونتريال 14 07
موسكو 12 03 
نيويورك 26 12
واشنطن 32 16
أديس أبابا 25 14

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