عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار وسيول..تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم

الطقس
الطقس

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة المحافظات.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إن البلاد كانت تتأثر بمنخفض صحراوي، تسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال الأيام الماضية، متابعة: بعض المناطق بدأت تتأثر بسقوط الأمطار.


واسترسلت: بعض المناطق ستتعرض لأمطار بكميات متفاوتة، قد تصل إلى السيول ورعدية، مشددة على أن انخفاض درجات الحرارة مستمرة طوال الأسبوع الحالي.


وأوضحت أن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الجاري متوسطة، متابعة: درجات الحرارة الاسبوع القادم سترتفع قليلا.

ونصحت المواطنين بضرورة تناول كميات كبيرة من المياه، خلال الاحتفال بعيد شم النسيم واصطحاب شمسية وارتداء الملابس القطنية.

الأرصاد الأرصاد الجوية طقس اليوم درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية شم النسيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن

12 درجة والأمطار رعدية|الشتاء يعود بقوة والأرصاد تفجر مفاجأة عن الساعات المقبلة

6000 جنيه أقل واحد| مفاجأة سارة تنتظر 8 ملايين عامل بالقطاع الخاص خلال أيام

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

قرب على 2600| أسعار الذهب تخالف التوقعات وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

كهربا يرحل عن الأهلي.. أمر عاجل لجماهير الأحمر

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. 7 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر: داعش والقاعدة يتصارعان على الساحل الإفريقي لتعويض الخسائر

قرار مرتقب حول انقطاع الكهرباء.. أعياد الأقباط والامتحانات تخففان من حدة الأزمة

تؤجج باستمرار التوترات الإقليمية.. هجوم قاس من الصين على الولايات المتحدة

دعاء ساعة الإجابة يوم الجمعة.. اللهم اقض حوائجنا

جزماتي نقادة: قضيت نصف قرن أصلح الأحذية ولن أرضى لأبنائي بالعيش في جلبابي

سيول وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للمواطنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتسهل عليك .. واتس تتيح ميزة جديدة طال انتظارها فما هي؟

نادية الجندي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

بفستان أنيق… ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها| شاهد

كريم فهمي يوجه رسالة لهشام ماجد فى عيد ميلاده

فيديو

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ