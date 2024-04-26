أمطار وسيول..تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة المحافظات.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إن البلاد كانت تتأثر بمنخفض صحراوي، تسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال الأيام الماضية، متابعة: بعض المناطق بدأت تتأثر بسقوط الأمطار.



واسترسلت: بعض المناطق ستتعرض لأمطار بكميات متفاوتة، قد تصل إلى السيول ورعدية، مشددة على أن انخفاض درجات الحرارة مستمرة طوال الأسبوع الحالي.



وأوضحت أن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الجاري متوسطة، متابعة: درجات الحرارة الاسبوع القادم سترتفع قليلا.

ونصحت المواطنين بضرورة تناول كميات كبيرة من المياه، خلال الاحتفال بعيد شم النسيم واصطحاب شمسية وارتداء الملابس القطنية.