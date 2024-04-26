انخفاض في قيم الحرارة 5 درجات.. رسالة من الأرصاد للمواطنين

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة سيشهد انخفاضا في قيم الحرارة بأغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال صعيد مصر.



وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «تنخفض قيم الحرارة بمعدل 4 إلى 5 درجات في معظم محافظات الشمالية مقارنة بأمس وأول أمس».



وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «نتأثر بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءً من أشعة الشمس على مدار اليوم، وبالتالي تقل قيم الحرارة، كما أن أغلب مصادر الكتل الهوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط معتدلة بشكل كبير في قيم حرارتها».



وأوضحت: «المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية، وبالتالي، فإن أجواء اليوم ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وبعض مناطق شمال الصعيد».

