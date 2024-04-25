الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا / الجمعة / طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وذكر خبراء هيئة الأرصاد أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تصل لحد السيول على بعض المناطق، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى، إلى جانب نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 17

العاصمة الإدارية 30 16

6 أكتوبر 30 16

بنهــــا 29 17

دمنهور 29 16

وادى النطرون 28 16

كفر الشيخ 27 16

المنصورة 29 17

الزقازيق 29 17

شبين الكوم 28 16

طنطا 27 16

دمياط 24 18

بورسعيد 25 20

الإسماعيلية 30 18

السويس 28 18

العريش 24 16

رفح 23 17

رأس سدر 33 22

نخل 28 14

كاترين 24 12

الطور 32 21

طابا 36 20

شرم الشيخ 36 25

الإسكندرية 23 16

العلمين 22 15

مطروح 21 14

السلوم 20 13

سيوة 25 16

رأس غارب 33 22

الغردقة 34 22

سفاجا 34 23

مرسى علم 35 25

الشلاتين 32 25

حلايب 28 24

أبو رماد 28 24

رأس حدربة 30 25

الفيوم 31 18

بني سويف 32 18

المنيا 33 19

أسيوط 32 20

سوهاج 34 22

قنا 38 24

الأقصر 38 24

أسوان 39 25

الوادي الجديد 36 23

أبوسمبل 40 26



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:



العظمى الصغرى

مكة 40 27

المدينة 34 23

الرياض 35 21

المنامة 31 25

أبوظبي 33 24

الدوحة 32 25

الكويت 36 24

دمشق 35 17

بيروت 26 20

عمان 30 16

القدس 26 15

غزة 24 19

بغداد 38 21

مسقط 30 27

صنعاء 24 12

الخرطوم 43 29

طرابلس 26 17

تونس 24 14

الجزائر 20 10

الرباط 21 11

نواكشوط 33 22



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:



العظمى الصغرى

أنقرة 27 09

إسطنبول 21 13

إسلام آباد 31 18

نيودلهي 40 26

جاكرتا 34 25

بكين 28 16

كوالالمبور 33 25

طوكيو 27 17

أثينا 21 12

روما 19 10

باريس 16 09

مدريد 16 08

برلين 15 05

لندن 12 06

مونتريال 15 06

موسكو 19 12

نيويورك 16 07

واشنطن 18 08

أديس أبابا 24 14