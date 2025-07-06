جهود وتحركات دبلوماسية مصرية مُكثفة تنقذ الشرق الأوسط من صراع شامل.. تفاصيل

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر تحركت بسرعة وقوة لتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، في ظل هشاشة الهدنة الحالية التي قد تنهار في أي لحظة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تجنب انفجار شامل في المنطقة.

وأضاف "غباشي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، وتقديم الإعلاميتين نهاد سمير وعبيدة أمير، أن وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، أجرى خلال يومين فقط اتصالات موسعة مع مسئولين من إيران، وسلطنة عمان، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مسؤولين من وكالة الطاقة الذرية، بهدف جمع الأطراف والعودة إلى المسار الدبلوماسي، بدلًا من الانزلاق إلى مواجهة جديدة.

وأوضح أن التحركات المصرية تحظى بترحيب دولي، خاصة من الولايات المتحدة وفرنسا، لأن مصر تتحرك دون أجندات خفية، وتسعى فقط إلى تحقيق التهدئة وإعادة التوازن للمنطقة التي تشهد حالة من الغليان، مؤكدًا أن الصراع إذا خرج عن السيطرة، فقد تتدخل أطراف إقليمية أخرى، مما يزيد من خطورته، ويجعل احتوائه شبه مستحيل.

وأشار “غباشي” إلى أن وجود قواعد عسكرية أمريكية في عدة دول عربية يزيد من احتمالات التصعيد، حيث كانت هذه القواعد معرضة للاستهداف من جانب إيران، كما حدث مع قاعدة العديد في قطر، وهو ما كان من شأنه أن يدفع دولًا عربية أخرى للتدخل المباشر في الأزمة.