قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة.. مرتبك هيوصل كام؟
كجوك: نتطلع إلى دور أكبر لـ «البريكس» فى إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون
شروط وأسباب استجابة الدعاء.. الأوقاف توضحها
إقالة المتحدث باسم نتنياهو .. وجدل حول الأسباب
خالد الغندور يكشف مفاجأة لجماهير الأهلي بشأن وسام أبو علي
ارتفاع في الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
بسبب دعوى خلع.. زوج يصيب زوجته وأسرتها داخل مكتب محام بالقاهرة
رسميا الآن.. أسعار الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه
بصاروخ «فلسطين 2».. الحوثيون يعلنون استهداف مطار اللد وهروب جماعي للملاجئ
احذروا الفترة القادمة| تنبيه جوي عاجل يشمل هذه المحافظات.. تفاصيل
عربية النواب: رئاسة الفاو نجاح كبير للدبلوماسية المصرية إقليمياً ودولياً
فتح باب التقديم بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض.. اعرف الشروط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جهود وتحركات دبلوماسية مصرية مُكثفة تنقذ الشرق الأوسط من صراع شامل.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر تحركت بسرعة وقوة لتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، في ظل هشاشة الهدنة الحالية التي قد تنهار في أي لحظة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تجنب انفجار شامل في المنطقة.

وأضاف "غباشي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، وتقديم الإعلاميتين نهاد سمير وعبيدة أمير، أن وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، أجرى خلال يومين فقط اتصالات موسعة مع مسئولين من إيران، وسلطنة عمان، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مسؤولين من وكالة الطاقة الذرية، بهدف جمع الأطراف والعودة إلى المسار الدبلوماسي، بدلًا من الانزلاق إلى مواجهة جديدة.

وأوضح أن التحركات المصرية تحظى بترحيب دولي، خاصة من الولايات المتحدة وفرنسا، لأن مصر تتحرك دون أجندات خفية، وتسعى فقط إلى تحقيق التهدئة وإعادة التوازن للمنطقة التي تشهد حالة من الغليان، مؤكدًا أن الصراع إذا خرج عن السيطرة، فقد تتدخل أطراف إقليمية أخرى، مما يزيد من خطورته، ويجعل احتوائه شبه مستحيل.

وأشار “غباشي” إلى أن وجود قواعد عسكرية أمريكية في عدة دول عربية يزيد من احتمالات التصعيد، حيث كانت هذه القواعد معرضة للاستهداف من جانب إيران، كما حدث مع قاعدة العديد في قطر، وهو ما كان من شأنه أن يدفع دولًا عربية أخرى للتدخل المباشر في الأزمة.

إيران إسرائيل الخارجية المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

أرملة إبراهيم شيكا تعلن التصالح مع عائلته

أرملة إبراهيم شيكا تعلن التصالح مع عائلته: «حسبي الله في الناس اللي كانت مولعة الدنيا»

أرشيفية

نيران صديقة .. مقتل 31 جنديا إسرائيليا على يد زملائهم في قطاع غزة

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

وزير التربية والتعليم

كنترولات الثانوية العامة 2025 تنتهي من تصحيح العربي والانجليزي والفيزياء والتاريخ

بئر أسانسير

سقط وهو يحاول إنقاذ أعز أصدقائه.. طفل يلقى مصرعه مع كلبه في بئر أسانسير بالجيزة

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 المنزلي والتجاري

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 المنزلي والتجاري

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلبة

محافظ الدقهلية يتفقد سيارة توزيع أنابيب بوتاجاز لمتابعة الالتزام بالأوزان

محافظ أسيوط يتفقد مركز شباب منفلوط

محافظ أسيوط يتابع تطوير مركز شباب منفلوط.. حمام سباحة جديد ومساحات واعدة للشباب

الصلاة فى أسوان

تعرف على توقيتات الصلاة في أسوان .. اليوم الأحد 6-7-2025

بالصور

في عيد ميلادها الـ 55.. 10 صور تكشف جمال غادة عبد الرازق | شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

إطلالة جذابة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الصيف ميبقاش صيف من غيره.. محمود العسيلي يروّج لألبومه الجديد

محمود العسيلي
محمود العسيلي
محمود العسيلي

فيديو

يوسف الشيمي

على مزلقان طوخ.. تفاصيل وفاة لاعب طلائع الجيش في حادث مأساوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد