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الثانوية العامة|عمليات التعليم تتتبع صور امتحان الرياضيات المتداولة بجروبات الغش
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الثانوية العامة|عمليات التعليم تتتبع صور امتحان الرياضيات المتداولة بجروبات الغش

غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم
غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم
ياسمين بدوي

يقوم الآن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، بتتبع الصور المتداولة على جروبات الغش على تليجرام للتأكد من علاقتها بإمتحان الرياضيات البحتة الذي يؤديه طلاب شعبة علمي رياضة الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أنه في حالة ثبوت علاقة الصور المتداولة على جروبات الغش على تليجرام للتأكد من علاقتها بإمتحان الرياضيات البحتة الذي يؤديه طلاب شعبة علمي رياضة الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، سيتم تحديد هوية مصورها وناشرها من خلال الباركود الموجود على الامتحان وتطبيق القانون عليه.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، عن تفاصيل التعامل مع مصوري امتحانات الثانوية العامة 2025 ومرتكبي اي مخالفات في اللجان ، مؤكدا ما يلي :

حالات إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد

 في امتحانات الثانوية العامة 2025 ، سيتم إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد في الحالات الاتية :

  •  تداول أسئلة أو أجوبة الامتحان بأي وسيلة سواء بالنشر أو الترويج أو الإرسال أو التصوير.
  •  الغش أو محاولة الغش أو تسهيله أو الاستفادة منه داخل اللجنة.
  •  القيام بأي سلوك يخل بنظام اللجنة أو يؤثر على هدوئها وسير أعمالها.
  •  التعدي على أي من القائمين على الامتحان أو الزملاء، سواء بالقول أو الفعل.
  •  استخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية أثناء أداء الامتحان.
  • مساعدة شخص آخر في أداء الامتحان أو الانتحال لأداء الامتحان بدلًا من الغير.
  •  إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها خارج اللجنة.

 حالات إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة فقط

 سيتم إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة فقط في الحالات الآتية :

  • حيازة الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية داخل اللجنة دون استخدامها.
  •  تضمين ورقة الإجابة بأي دلالة تكشف عن شخصية الطالب أو تحمل عبارات غير لائقة.
  •  تمزيق ورقة الإجابة أو نزع جزء منها أو محاولة إخفائها أو العبث بها.

 إجراءات التعامل مع المخالفات في امتحانات الثانوية العامة 2025

  •  تحرير محضر فوري بالحالة داخل اللجنة.
  •  إجراء تحقيق رسمي من خلال الإدارة التعليمية أو المديرية.
  •  إعلان القرار الصادر بحق الطالب متزامنًا مع النتيجة النهائية.
  •  حرمان الطالب من أداء امتحانات العام الدراسي التالي بالكامل.
  •  إلغاء الامتحان في لجنة كاملة حال ثبوت وجود حالات غش جماعي أو إخلال جسيم.
  •  إلغاء نتائج الطلاب في حالة تطابق واضح في الإجابات يثبت وجود غش جماعي منظم.

عقوبة الغش فى الامتحانات

وتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات

وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.

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