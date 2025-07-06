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الثانوية العامة|بدء امتحان الرياضيات البحتة للنظام الجديد والجيولوجيا وعلم النفس والجبر للقديم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الثانوية العامة|بدء امتحان الرياضيات البحتة للنظام الجديد والجيولوجيا وعلم النفس والجبر للقديم

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

بدأ الآن في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 طلاب شعبة علمي رياضة (النظام الجديد) امتحان الرياضيات البحتة الذي يستمر من 9 صباحا حتى 11 صباحاً

كما بدأ الآن طلاب النظام القديم امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لعلمي علوم الذي يستمر من 9 صباحا لـ 12 ظهراً ، وبدأ امتحان الجبر والهندسة الفراغية لعلمي رياضة النظام القديم والذي يستمر من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، كما بدأ امتحان علم النفس والاجتماع لطلاب أدبي النظام القديم والذي يستمر من 9 صباحا لـ 12 ظهراً

و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025  أيضا ، يؤدي الآن ايضا طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، واختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى).

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان الرياضيات البحتة “النظام الجديد”

 بحسب مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 المعلنة من وزارة التربية والتعليم ، يشمل امتحان الرياضيات البحتة 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان الجيولوجيا “النظام القديم”

 بحسب مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 المعلنة من وزارة التربية والتعليم ، يشمل امتحان الجيولوجيا “النظام القديم” 46 سؤالًا، تتوزع بين 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان الجبر والهندسة الفراغية “النظام القديم”

  بحسب مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 المعلنة من وزارة التربية والتعليم ،  يتكون امتحان الجبر والهندسة الفراغية “النظام القديم”من 20 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان علم النفس “النظام القديم”

بحسب مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 المعلنة من وزارة التربية والتعليم ،  يضم امتحان علم النفس “النظام القديم” 46 سؤالًا، تتوزع بين 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

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