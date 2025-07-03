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التعليم: الداخلية تؤمن لجان الثانوية العامة ومتابعة لحظية للامتحانات بكاميرات المراقبة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم: الداخلية تؤمن لجان الثانوية العامة ومتابعة لحظية للامتحانات بكاميرات المراقبة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

تابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، من خلال غرفة العمليات المركزية التي تعمل بشكل متواصل بالتنسيق مع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، حيث شهدت لجان الامتحانات حالة من الانضباط، في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة لضمان انتظام الامتحانات وسيرها في بيئة آمنة ومنظمة.

وقد أدى طلاب الثانوية العامة (النظامين الجديد والقديم) بإجمالي عدد (770281) طالبًا/طالبة، الامتحان في مادة الكيمياء، لشعبة العلوم والرياضيات، والامتحان في مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، وذلك أمام (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وفي السياق ذاته، أدى عدد (295) طالبًا/ طالبة من مدارس المكفوفين، (النظامين الجديد والقديم)، امتحان مادة الجغرافيا (ورقة ثانية) أمام (26) لجنة.

وقد حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الامتحانات؛ وذلك لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط.

وتأكيدًا على أهمية الجاهزية والتنسيق، تواصل الوزير محمد عبد اللطيف مع غرف العمليات بالمحافظات قبل بدء الامتحان، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير على مستوى الجمهورية.

وتابع الوزير محمد عبد اللطيف، توزيع أوراق الامتحانات على الطلاب داخل اللجان في التوقيت المحدد دون أي تأخير، فضلا عن متابعة سير امتحانات الثانوية العامة، وذلك عبر شبكة متكاملة من التواصل المباشر مع غرف العمليات بالمحافظات، وكاميرات المراقبة التي تم تفعيلها داخل اللجان، بما يضمن رصد الأحداث لحظيًا، وسير العملية الامتحانية بانضباط بجميع أنحاء الجمهورية.

عدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الإجابة 

وفي إطار متابعة انتظام سير الامتحانات، شدد خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية على رؤساء اللجان بتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا، للانتهاء من إجراءات التفتيش قبل بدء الامتحان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الإجابة بحيث يتم توزيعها فى تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات، ومراجعتها، وتوزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير.

وبالنسبة لامتحانات المواد التي تحتوي على تراجم مثل الكيمياء، شدد رئيس عام الامتحانات على التأكيد على رؤساء اللجان بضرورة الدقة في توزيع كراسات الأسئلة والإجابة داخل اللجان، بدءًا من التأكد من سلامة أغلفة الأظرف وتطابق محتواها مع البيانات المدونة عليها، مع كتابة جميع المعلومات بشكل منظم وواضح على الغلاف الخارجي، كما تم التأكيد على مراجعة تتطابق كراسة الأسئلة مع ورقة الإجابة الخاصة بالمادة التي يؤدي الطالب الامتحان بها، لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط.

انضباط تام على مستوى الجمهورية

وقد شهدت لجان الامتحانات اليوم أجواءً من الانضباط التام على مستوى الجمهورية، نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة يوم الأحد الموافق 6/ 7/ 2025 (النظام الجديد) امتحان الدور الأول في مادة الرياضيات (البحتة) لشعبة الرياضيات، ويؤدي طلاب (النظام القديم) امتحان الدور الأول في مادة  الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم، ومادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، واختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى).

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