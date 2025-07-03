معلمون: امتحان الجغرافيا ثانوية عامة تافه في مستوى طالب "محضرش الحصص"

سخر معلمو الجغرافيا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من سهولة امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2025

حيث قال عبد الله كمال معلم الجغرافيا : امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2025 سهل جدا وتافه وفي مستوى طالب مبيعرفش يقرا

وقال محمد جمال معلم الجغرافيا ساخراً : امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2025 جاي في مستوى “أم جاسر”

كما قال محمد صلاح معلم الجغرافيا : امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2025 عاوز طالب محضرش ولا حصة جغرافيا

وأكد أحمد بليغ : أن امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2025 ممتاز جدا وفي مستوى جميع الطلاب ، وقال : توقي ان الاغلبية هيقفلوا الامتحان

امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2025 .. مواصفات الأسئلة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه وفقا لمواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يتكون امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2025 من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

زمن امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، زمن امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2025 لطلاب الشعبة الأدبية ، مؤكدة أنه يستمر لمدة 3 ساعات من 9 صباحا لـ 12 ظهراً

وكانت جروبات الغش على تطبيق تليجرام قد شهدت تداولا لصور قيل أنها تخص امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2025 الذي يؤديه طلاب الشعبة الادبية الأن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، و ذلك بعد دقائق من توزيع امتحان الجغرافيا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

جاء ذلك بعد أن شهدت جروبات الغش بث رسائل لتحريض للطلاب الموجودين الان داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 على تصوير امتحان الكيمياء للشعبة العلمية و امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2025 للشعبة الادبية بمجرد توزيعه في اللجان ، حيث قالت جروبات الغش : صور الامتحان و ابعته والمدرسين جاهزين للحل