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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الوقت ماكفاش"|اتحاد أمهات مصر يكشف شكاوى امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

واصلت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، رصد آراء طلاب الثانوية العامة 2025 حول مستوى امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 وامتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2025

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور في بيان لها : ذكر بعض الطلاب أن  امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 تضمن بعض النقاط الصعبة في الكيمياء العضوية والأسئلة المقالية، بالإضافة إلي أن الوقت المخصص لـ  امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 كان غير كافيا بالنسبة للطلاب ، بينما رأى طلاب آخرون أن  امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 في مستوي الطالب المتوسط إلي حد ما.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، أنه على الجانب الآخر ، أجمع أغلب طلاب الشعبة الأدبية اليوم الخميس ، على سهولة امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2025 بأغلب المحافظات، حيث أكد الطلاب أن  امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2025 جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط في أغلب الأسئلة.

وكان قد وأدى اليوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية بالنظامين الجديد والقديم امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 ، كما أدى اليوم طلاب الشعبة الأدبية بالنظامين القديم والجديد امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2025 

وإلتزمت جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الآن ، بتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان ، تنفيذا لتعليمات خالد عبد الحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، الذي شدد على رؤساء اللجان بضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا.

وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 خالد عبد الحكم ، أن قرار  تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا. ،  هدفه الإنتهاء من إجراءات تفتيش الطلاب قبل بدء الامتحان

وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة بالكاميرات من غرفة العمليات

وتابع اليوم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة بكاميرات المراقبة ، سير امتحانات الثانوية العامة 2025 بمختلف أنحاء الجمهورية 

حيث تابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، انتظام توزيع أوراق الامتحانات على الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025  في الموعد المحدد

وبعد توزيع الامتحان في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم ، انتشرت صور الاسئلة والاجابات على جروبات الغش عبر تطبيق تليجرام

وعلى الفور تحركت غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم لتتبع الصور المتداولة والتحقيق فيها وضبط مصورها وتطبيق القانون عليه

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